Elecciones en Brasil 2026: todo lo que necesitas saber sobre los comicios que definirán el futuro de la mayor economía de la región

Las elecciones en Brasil 2026 se celebran este domingo 4 de octubre. Más de 158 millones de electores están convocados para elegir al próximo presidente y vicepresidente, además de 27 gobernaciones, la totalidad de las 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 escaños del Senado Federal. La votación se desarrolla entre las 8.00 a. m. y las 5.00 p. m., hora oficial de Brasilia, en todo el territorio brasileño.

El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, busca un cuarto mandato no consecutivo. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, quien aspira al cargo que entre 2018 y 2022 ocupó su padre, Jair Bolsonaro, actualmente condenado por tentativa de golpe de Estado. Las mediciones más recientes otorgan a Lula una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre Bolsonaro, una distancia que, de mantenerse, impediría una definición en primera vuelta.

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¿Quiénes son los candidatos para las elecciones de Brasil?

El TSE aprobó trece fórmulas presidenciales. Estas son las candidaturas habilitadas:

Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin , por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).

, por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB). Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar , por el Partido Liberal (PL).

, por el Partido Liberal (PL). Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab, por el Partido Socialdemócrata (PSD).

Romeu Zema y Eduardo Girão, por el Partido Novo.

Augusto Cury y Júlio Delgado, por Avante.

Renan Santos y Aroldo Medina, por Missão.

Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos, por el Partido da Causa Operária (PCO).

Samara Martins y Raquel Brício, por Unidade Popular (UP).

Edmilson Costa y Cleusa Santos, por el Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Hertz Dias y Vanessa Portugal, por el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Wilson Grassi y Suêd Haidar, por Democrata.

Clariana Barão y Fabiana Torquato, por Democracia Cristã (DC).

Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira, por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Vale destacar que el registro original de Pablo Marçal fue rechazado por la Justicia Electoral por irregularidades en su afiliación partidaria. Ante ello, el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro oficializó a Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira como su fórmula presidencial.

¿Hay segunda vuelta en las elecciones en Brasil?

Sí. La segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas. La legislación fija los comicios generales en el primer domingo de octubre. Si la contienda por la Presidencia o por una gobernación no queda resuelta en esa instancia, los dos candidatos con más votos válidos competirán el 25 de octubre, último domingo del mes.

El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. Pueden optar por sufragar los adolescentes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas.

¿Qué dicen las encuestas de las elecciones en Brasil?

La encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, otorga a Lula un 42% de intención de voto y a Bolsonaro un 37%, una diferencia de cinco puntos que queda ligeramente por fuera del margen de error de dos puntos porcentuales para cada candidato. El candidato del PT registró un avance de dos puntos con respecto a la misma encuestadora de la semana anterior, mientras que Bolsonaro mantuvo el mismo nivel de apoyo.

La consultora Quaest publicó un relevamiento realizado entre el jueves y el domingo que también consigna una diferencia de cinco puntos entre Lula, con un 39%, y Bolsonaro, con un 34%. Ninguno de los otros candidatos llegó al 5%. En este caso, tanto Lula como Bolsonaro sumaron dos puntos con respecto a la encuesta publicada el lunes 21 de setiembre. El margen de error de Quaest también es de dos puntos.

La encuesta más reciente de Datafolha fue publicada el viernes 25 de setiembre. Allí Lula lidera con el 40%, con una ventaja de cuatro puntos sobre Bolsonaro, que alcanzó el 36%, justo en el límite del empate técnico. El mandatario aumentó un punto frente al reporte de la semana previa. En el escenario de segunda vuelta, el sondeo de BTG/Nexus muestra que la diferencia de cinco puntos se achica a solo dos, con un 46% para Lula y un 44% para Bolsonaro.