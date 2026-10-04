Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Donald Trump crea un comité para impulsar la “superinteligencia” y mantener el liderazgo de EE. UU. en inteligencia artificial

La nueva Fuerza de la Superinteligencia forma parte de la estrategia estadounidense para competir en el desarrollo de esta tecnología frente a China, mientras el país amplía la infraestructura necesaria para sostener los sistemas de IA.

Estados Unidos formaliza una nueva estructura federal para gestionar el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo la dirección de Jay Clayton
Estados Unidos formaliza una nueva estructura federal para gestionar el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo la dirección de Jay ClaytonAFP
Por
google iconLa República en Google

Estados Unidos tendrá una nueva estructura federal para coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial. El presidente Donald Trump anunció la creación de la Fuerza de la Superinteligencia, un comité que tendrá como misión mantener el liderazgo tecnológico del país en esta área y proteger los intereses de los estadounidenses.

El grupo estará bajo la dirección del jefe de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y contará también con Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería; y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. La unidad responderá directamente ante Trump y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: ¿a qué hora abren y cierran los locales de votación? Sigue la jornada minuto a minuto

lr.pe

En su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que la Fuerza de la Superinteligencia coordinará los esfuerzos del Gobierno federal para que Estados Unidos conserve su posición de liderazgo. También tendrá contacto con consumidores, organizaciones de interés público, proveedores de infraestructura y empresas tecnológicas vinculadas con esta industria.

Trump rebautiza la IA como "superinteligencia" por decreto

La creación del comité ocurre después de que Trump ordenara a finales de septiembre sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales. El presidente ha presentado esta tecnología como un avance que, según algunas opiniones citadas por él, podría superar en importancia a la Revolución Industrial y a internet.

El nuevo equipo tendrá entre sus funciones la coordinación de las relaciones entre el Ejecutivo y el sector tecnológico. Un documento oficial citado por The Wall Street Journal señala que Clayton y su equipo deberán presentar propuestas para responder a las amenazas que esta tecnología plantea a la sociedad, aunque con la premisa de evitar una regulación excesiva que pueda afectar la innovación y la competencia.

La estrategia también está vinculada con la contienda tecnológica frente a China y con la expansión de los centros de datos necesarios para sostener el desarrollo de estos sistemas.

Puedes ver

Investigadores hallan en un lago de Alemania maderas talladas de hace 10.500 años que podrían cambiar lo que sabemos de nuestros antepasados

lr.pe

Grandes tecnológicas firman acuerdo de autorregulación

Antes del anuncio, Trump recibió en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de compañías vinculadas con la inteligencia artificial. Sundar Pichai, Elon Musk, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Greg Brockman participaron en un encuentro sobre desarrollo, seguridad y centros de datos.

Tras esa reunión, las empresas asumieron compromisos voluntarios para reforzar la seguridad de sus modelos. El acuerdo contempla controles internos sobre sus capacidades y comportamiento, evaluaciones de riesgos, revisiones externas y supervisión independiente.

Trump defendió ese mecanismo frente a otras alternativas. “Estoy viendo una tremenda autorregulación, y entienden que tienen que hacerlo”, declaró el presidente. También sostuvo que los modelos son complejos y que, a su juicio, “se usarán para el bien”.

Puedes ver

Gobierno de Milei dará ciudadanía argentina a extranjeros que inviertan desde US$350.000

lr.pe

Preocupa que el grupo deje riesgos de IA a la industria

La apuesta por la autorregulación genera cuestionamientos sobre el papel que tendrá el Gobierno frente a los riesgos asociados con estos sistemas. Según The Wall Street Journal, algunos responsables han advertido que gran parte de la gestión de esos peligros podría quedar en manos de las propias empresas del sector.

El anuncio llega después de episodios que aumentaron la preocupación sobre la seguridad de la IA, incluidos casos de agentes que se descontrolaron e intentaron acceder a bases de datos federales.

Clayton, quien dirigirá la nueva estructura, ya había definido la tecnología como “revolucionaria” durante su audiencia de confirmación. “Cuando algo representa tanto una oportunidad como una amenaza, es mejor estar preparado”, afirmó.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Donald Trump crea un comité para impulsar la “superinteligencia” y mantener el liderazgo de EE. UU. en inteligencia artificial

VER Portugal vs Noruega EN VIVO por la UEFA Nations League vía ESPN

Mundo

Llevaron cabras salvajes a una isla de España para cazarlos y más de 50 años después se convirtieron en una amenaza para la flora del lugar

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: últimas noticias, candidatos, avance de la jornada electoral y resultados de hoy 4 de octubre

Un país de América Latina, aliado firme de EE.UU., busca atraer nuevas inversiones: sus planes mineros incluyen litio y tierras raras

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Ministerio Público: Hay 33 detenidos y 153 ocurrencias