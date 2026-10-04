Estados Unidos formaliza una nueva estructura federal para gestionar el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo la dirección de Jay Clayton

Estados Unidos formaliza una nueva estructura federal para gestionar el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo la dirección de Jay Clayton AFP

Estados Unidos tendrá una nueva estructura federal para coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial. El presidente Donald Trump anunció la creación de la Fuerza de la Superinteligencia, un comité que tendrá como misión mantener el liderazgo tecnológico del país en esta área y proteger los intereses de los estadounidenses.

El grupo estará bajo la dirección del jefe de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y contará también con Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería; y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. La unidad responderá directamente ante Trump y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

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En su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que la Fuerza de la Superinteligencia coordinará los esfuerzos del Gobierno federal para que Estados Unidos conserve su posición de liderazgo. También tendrá contacto con consumidores, organizaciones de interés público, proveedores de infraestructura y empresas tecnológicas vinculadas con esta industria.

Trump rebautiza la IA como "superinteligencia" por decreto

La creación del comité ocurre después de que Trump ordenara a finales de septiembre sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales. El presidente ha presentado esta tecnología como un avance que, según algunas opiniones citadas por él, podría superar en importancia a la Revolución Industrial y a internet.

El nuevo equipo tendrá entre sus funciones la coordinación de las relaciones entre el Ejecutivo y el sector tecnológico. Un documento oficial citado por The Wall Street Journal señala que Clayton y su equipo deberán presentar propuestas para responder a las amenazas que esta tecnología plantea a la sociedad, aunque con la premisa de evitar una regulación excesiva que pueda afectar la innovación y la competencia.

La estrategia también está vinculada con la contienda tecnológica frente a China y con la expansión de los centros de datos necesarios para sostener el desarrollo de estos sistemas.

Grandes tecnológicas firman acuerdo de autorregulación

Antes del anuncio, Trump recibió en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de compañías vinculadas con la inteligencia artificial. Sundar Pichai, Elon Musk, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Greg Brockman participaron en un encuentro sobre desarrollo, seguridad y centros de datos.

Tras esa reunión, las empresas asumieron compromisos voluntarios para reforzar la seguridad de sus modelos. El acuerdo contempla controles internos sobre sus capacidades y comportamiento, evaluaciones de riesgos, revisiones externas y supervisión independiente.

Trump defendió ese mecanismo frente a otras alternativas. “Estoy viendo una tremenda autorregulación, y entienden que tienen que hacerlo”, declaró el presidente. También sostuvo que los modelos son complejos y que, a su juicio, “se usarán para el bien”.

Preocupa que el grupo deje riesgos de IA a la industria

La apuesta por la autorregulación genera cuestionamientos sobre el papel que tendrá el Gobierno frente a los riesgos asociados con estos sistemas. Según The Wall Street Journal, algunos responsables han advertido que gran parte de la gestión de esos peligros podría quedar en manos de las propias empresas del sector.

El anuncio llega después de episodios que aumentaron la preocupación sobre la seguridad de la IA, incluidos casos de agentes que se descontrolaron e intentaron acceder a bases de datos federales.

Clayton, quien dirigirá la nueva estructura, ya había definido la tecnología como “revolucionaria” durante su audiencia de confirmación. “Cuando algo representa tanto una oportunidad como una amenaza, es mejor estar preparado”, afirmó.