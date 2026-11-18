Elena Zubiate, hermana del fallecido cómico ambulante Mondonguito (José Lorenzo Zubiate Zegarra), utilizó sus redes sociales para exigirle a Kike Suero que se retracte de sus afirmaciones por supuestamente haber dicho que Patricia Zubiate, hija del artista de la calle que partió a la eternidad a los 67 años, se habría quedado con el dinero de las polladas que organizó Diana Canto, más conocida como la 'Negra petróleo' y otros amigos.

“Sr. Kike Suero, le pido públicamente que aclare lo que Ud. está publicando en las redes sobre mi sobrina del dinero. Usted está diciendo que mi sobrina lo agarró, si Ud. no tiene idea los gastos que hemos tenido”, expresó Elena Zubiate, quien compartió conmovedor mensaje tras la muerte de su hermano y quien llegó desde Argentina para acompañarlo en sus últimos días.

Kike Suero aclara qué pasó con hermana de Mondonguito

Kike Suero, quien se quejó de la poca afluencia en el velorio de Mondonguito, se contactó con el pódcast 'Eso háblalo' del canal ShowPe para dar su descargo. Según el talento de 'El reventonazo de la Chola', todo se habría iniciado por un malentendido y que sus palabras fueron sacadas de contexto. Según explicó, Ernesto Pimentel hizo una donación importante para el velorio, pero no cubrió todos los gastos funerarios.

“No he tenido la oportunidad de conversar con la señora Elena y entiendo. Al principio, cuando mi hijo Jin me manda esta publicación de la señora Elena, yo lo leo y no entendía por qué lo había puesto, decía 'qué pasó'. Hasta que me llama Paty y me dice lo que estaba circulando por las redes. Ahí me comunico con la ‘Negra petróleo’ y ella me explica todo el rollo. Entonces ahí entendí a la señora el por qué había puesto este comunicado, porque claro, la señora no me conoce, entonces ha pensado que es verdad y ella pues tiene que defender a su sobrina”, declaró el pasado martes 17 de noviembre.

Luego de que la ‘Negra petróleo’ le explicara el malentendido, Kike Suero indica que comprende la molestia de la hermana de Mondonguito. “Entonces ahí me puse en los zapatos de la señora y entendí el porqué de ese mensaje”, añadió el humorista peruano.