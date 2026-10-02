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China presenta una refrigeradora que prepara agua con gas en un minuto: ofrece 3 niveles de efervescencia y se conecta al celular

El dispensador integrado produce 600 mililitros en un minuto, cuenta con programación automática y se controla desde un teléfono móvil a través de la app Dreamehome.

Dreame Technology presenta FizzFresh, una innovadora refrigeradora que produce agua con gas al instante.
Dreame Technology presenta FizzFresh, una innovadora refrigeradora que produce agua con gas al instante. | Ilustración LR/Dreame FizzFresh/ChatGPT
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Servirse agua con gas sin recurrir a botellas ni a una máquina adicional es la propuesta de Dreame FizzFresh, una refrigeradora de la empresa Dreame Technology de China. Su dispensador integrado produce 600 mililitros en aproximadamente un minuto, según las instrucciones oficiales, y permite escoger entre tres intensidades de burbujas. La preparación se activa desde el panel del equipo y queda disponible directamente en la puerta.

Presentado en el CES 2026 de Las Vegas, el electrodoméstico combina conservación de alimentos, bebidas frías y conectividad con el teléfono. "Representa nuestra visión de una vida doméstica más integrada y personalizada", afirmó un portavoz de la compañía en el comunicado del lanzamiento. El plan forma parte de la ampliación del catálogo de Dreame hacia diferentes tareas del hogar.

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¿Cómo funciona la refrigeradora china con agua con gas y conexión al celular?

El sistema SparklingBar utiliza un cilindro de dióxido de carbono para gasificar el líquido en tres grados de efervescencia: ligero, clásico e intenso, fijados previo al inicio del proceso. Mediante la herramienta Always Fresh, el electrodoméstico programa una carbonatación automática cada cuatro horas en una franja horaria definida por el comprador. El fabricante asegura compatibilidad con tanques estándar de rosca convencional.

La variante FizzFreshCube 524L brinda quinientos veinticuatro litros netos repartidos entre conservación, congelamiento y una zona adaptable. Incorpora la tecnología IceDUO, la cual elabora cubos de hielo pequeño de textura crujiente con un rendimiento diario de hasta 2,5 kilogramos. En paralelo, el compartimento FreshFlex dispone de configuraciones dirigidas a vegetales, refrescos o insumos que exigen frío moderado, mientras AeroFresh atenúa malos olores internos.

La vinculación con el dispositivo móvil opera a través de red Wi-Fi de 2,4 GHz y la plataforma Dreamehome. Desde ese aplicativo es factible supervisar el equipo a distancia, recibir sugerencias de conservación y revisar notificaciones por bajo nivel de CO₂. La compañía añade la alternativa de solicitar repuestos directamente en la app según la disponibilidad del mercado regional.

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¿Cuándo estará a la venta el Dreame FizzFresh en el mundo?

El refrigerador FizzFresh ya aparece registrado en las plataformas comerciales de Dreame para Alemania e Italia. En la web germana, el modelo Multi-Door figura con una tarifa base de 1.699 euros y un descuento especial de 1.339 euros. Dichas cifras aplican exclusivamente a ese territorio europeo y fluctuarán según promociones, configuraciones y envíos.

Durante la feria tecnológica CES, la marca china confirmó una estrategia de distribución escalada que prioriza al Viejo Continente antes de desembarcar en Norteamérica. Las fuentes institucionales actuales no fijan calendarios ni costos oficiales para el mercado peruano o latinoamericano, por lo cual resulta apresurado confirmar su llegada local.

Esta propuesta forma parte del catálogo inteligente que la firma lanzó el 6 de enero de 2026 para el hogar y jardín. La compañía explicó en su anuncio oficial que busca "evolucionar desde productos independientes hacia una oferta coordinada para distintos espacios", integrando así la línea blanca a su ecosistema conectado.

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