Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania incluyen una operación petrolera relacionada con Lukoil, alineada con empresarios vinculados a Trump.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania incluyen una operación petrolera relacionada con Lukoil, alineada con empresarios vinculados a Trump. Foto: AFP

Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania incorporaron una operación petrolera multimillonaria relacionada con empresarios que mantienen vínculos comerciales con los enviados de Donald Trump. Según un artículo de The New York Times (NYT), la propuesta involucra activos internacionales de la compañía rusa Lukoil y requiere autorización de Washington y del Kremlin.

El diario estadounidense reconstruyó las conversaciones a partir de ocho personas familiarizadas con el proceso, quienes declararon bajo condición de anonimato por la sensibilidad del asunto. Su investigación describe un cruce entre intereses empresariales y gestiones diplomáticas, aunque precisa que no hay indicios de que los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner vayan a obtener beneficios personales.

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Acuerdo petrolero de Lukoil entre Rusia y EE. UU. por Ucrania

La transacción comprende un conjunto de yacimientos, refinerías y estaciones de servicio pertenecientes a Lukoil, una de las mayores empresas energéticas de Rusia. De acuerdo con el NYT, el paquete abarca instalaciones tan diversas como campos de extracción en Camerún, plantas de procesamiento en Europa y gasolineras en Nueva Jersey. Su alcance trasciende, por tanto, el territorio ruso y reúne distintas etapas del negocio de los hidrocarburos.

Putin planteó la operación durante su encuentro del 5 de septiembre con Witkoff y Kushner en el Kremlin, según tres fuentes consultadas por el periódico. Una de ellas sostuvo que el mandatario propuso concretarla para demostrar a los ciudadanos rusos que podían hacer negocios con EE. UU. Los representantes de Washington respondieron que trabajarían en la iniciativa, al considerarla una vía para ganar la buena voluntad de Moscú y contribuir a reducir los precios mundiales de la energía.

La aprobación estadounidense tendría, además, un efecto económico directo para los compradores: permitiría liberar de las sanciones de ese país los activos incluidos en la venta y elevar su valor, señala la investigación. Aunque Lukoil es una compañía privada, el NYT indica que en Rusia se considera que la decisión final depende de Putin. El cierre queda así sujeto al consentimiento de ambos gobiernos.

Compradores de Lukoil y sus nexos con el entorno de Trump

El inversionista Todd Boehly encabeza el grupo de compradores interesados en los activos de la petrolera rusa Lukoil. Esa propuesta de adquisición integra a dos consorcios de Oriente Medio y a una entidad del Gobierno estadounidense, según The New York Times. El multimillonario aportó dos millones de dólares a causas políticas del mandatario norteamericano. Asimismo, las organizaciones del Golfo registran antecedentes comerciales previos con Jared Kushner y la familia de Steve Witkoff, figuras centrales en el diálogo con Moscú.

Las conexiones corporativas se extienden hasta World Liberty Financial, la firma de criptomonedas vinculada a la familia presidencial. Un financista involucrado en la transacción petrolera ostenta además la copropiedad de la plataforma digital impulsada por el líder republicano. Aquel esquema refleja la estrategia económica promovida por la administración de Washington, la cual califica al mercado ruso como una “enorme oportunidad” de inversión internacional.

Los hallazgos periodísticos revelan una compleja red comercial, aunque la publicación no atribuye ganancias personales a los diplomáticos norteamericanos. Ante la divulgación de los hechos por la agencia Reuters, ni la Casa Blanca, ni el Departamento del Tesoro, ni la compañía energética emitieron pronunciamientos oficiales. La transferencia financiera continúa actualmente en espera de la validación regulatoria correspondiente.