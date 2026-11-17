Estos 5 países europeos impulsan un centro de deportación en África para migrantes con asilo rechazado: abriría en 2027 La iniciativa fue presentada en la Conferencia sobre Migración de Viena y busca ofrecer una alternativa cuando no sea posible el retorno a los países de origen de los migrantes.

Human Rights Watch y la ONU critican el plan, alegando que Ruanda no cumple con los estándares legales para la recepción de migrantes.

Human Rights Watch y la ONU critican el plan, alegando que Ruanda no cumple con los estándares legales para la recepción de migrantes. Ilustración LR/AFP

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos negocian con Ruanda la apertura de un centro de deportación destinado a migrantes con solicitudes de asilo denegadas. Las seis naciones presentaron esta iniciativa durante la Conferencia sobre Migración de Viena, celebrada el 16 de noviembre, con la meta de ejecutar los primeros traslados en 2027, mientras perfilan los detalles finales del pacto.

La propuesta surge como una vía alternativa cuando resulta imposible retornar a los extranjeros hacia su territorio de origen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respaldó el plan para disuadir la inmigración irregular, en tanto el Ejecutivo neerlandés confirmó que las cinco potencias europeas financiarán el alojamiento temporal en territorio africano.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Cinco países de la UE anunciaron un plan el 16 de noviembre de 2026 para establecer un centro de deportación de migrantes en Ruanda. Foto: AFP

¿Quiénes serán enviados al centro de deportación en Ruanda?

El traslado hacia el centro de deportación en Ruanda aplicará exclusivamente para ciudadanos sin autorización legal para residir en los seis Estados firmantes y que posean una orden ejecutable de expulsión o retorno, de acuerdo con el comunicado conjunto divulgado por minaffet.gov.rw. Durante la etapa inicial, las autoridades de Países Bajos detallaron que el ingreso quedará restringido a hombres solteros, mientras el Gobierno neerlandés priorizará a migrantes originarios de naciones ubicadas en la misma región africana.

Respecto a su apertura, Euronews informó que ese recinto piloto operaría a mediados de 2027 con un aforo simultáneo cercano a los 100 ocupantes bajo un modelo de instalación abierta y estancia temporal. Posteriormente, los extranjeros alojados en dicho complejo tendrán la opción de radicarse en territorio ruandés o partir de manera voluntaria rumbo a su nación de origen o hacia un tercer destino donde obtengan admisión legal.

El ministro del Interior alemán Alexander Dobrindt, el ministro del Interior austriaco Gerhard Karner y la primera ministra danesa Mette Frederiksen tras una reunión del "Grupo Central" para debatir los denominados "Centros de Retorno". Foto: AFP

Human Rights Watch rechaza el plan de deportación a Ruanda

Human Rights Watch sostiene que Ruanda incumple las exigencias legales europeas para recibir migrantes expulsados, tras documentar abusos y arrestos arbitrarios contra disidentes. La organización denunció que los gobiernos presentaron la iniciativa en Viena sin evaluar los peligros reales, lo que expone a los afectados a futuras devoluciones hacia territorios hostiles.

En España, el presidente Pedro Sánchez desestimó esta medida migratoria durante una entrevista televisiva con Telecinco: "No le veo ni futuro ni humanidad". A esas objeciones se sumó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, entidad que lamentó el envío de extranjeros hacia un destino ajeno a su historia personal y advirtió que todavía desconoce el borrador oficial del acuerdo.

Policías montan guardia mientras manifestantes protestan con una pancarta que dice "Contra todos los estados y sus nazis". Foto: AFP

Por el contrario, la Comisión Europea respaldó el proyecto tras participar como observadora en las negociaciones sobre su encaje jurídico comunitario. Asimismo, ACNUR ofreció orientación técnica para garantizar el respeto al marco legal internacional, mientras su alto comisionado, Barham Salih, subrayó la obligación de tramitar el asilo con justicia y ejecutar retornos dignos.