El Roborock Saros Rover, presentado en CES 2026, revoluciona la limpieza doméstica al escalar desniveles con su diseño de ruedas y patas articuladas, optimizando su labor en viviendas complejas.

El Roborock Saros Rover, presentado en CES 2026, revoluciona la limpieza doméstica al escalar desniveles con su diseño de ruedas y patas articuladas, optimizando su labor en viviendas complejas. Foto: Vacuum Wars

El Roborock Saros Rover resuelve la limitación de los desniveles domésticos mediante una arquitectura pionera que combina ruedas y patas articuladas. Presentado el 6 de enero durante el CES 2026 en Las Vegas como el primer equipo de su categoría con esa estructura, este robot aspirador asciende entre pisos e higieniza cada peldaño sin interrumpir su ciclo de batería.

Esta propuesta expande la cobertura en viviendas complejas al superar barreras donde los aparatos convencionales quedan atrapados. Su diseño innovador le valió una distinción en los Innovation by Design Awards 2026 de Fast Company, galardón que certifica su originalidad, funcionalidad y experiencia de uso.

¿Qué características y funciones tiene el nuevo robot aspirador de Roborock?

El dispositivo incorpora un mecanismo de dos extremidades con ruedas independientes capaz de elevarse, descender y mantener la estructura nivelada. Esta ingeniería le otorga agilidad para ejecutar saltos breves, giros rápidos y frenadas bruscas frente a diversos obstáculos. Según la marca, "estos recursos permiten interpretar el entorno y coordinar la respuesta de las ruedas y los apoyos articulados", lo cual optimiza el desplazamiento sobre el terreno.

La navegación integra algoritmos de inteligencia artificial, sensores de movimiento e información espacial en tres dimensiones. Dicha tecnología analiza la superficie en tiempo real y adapta los componentes mecánicos al relieve del suelo. De acuerdo con Roborock Newsroom, la interacción continua entre el soporte físico y el programa informático garantiza un tránsito fluido por superficies complejas.

Para las tareas de higiene del hogar, el fabricante afirma que el equipo puede atender cada peldaño mientras asciende. La funcionalidad abarca estructuras tradicionales, curvas, alfombradas e incluso umbrales pronunciados. Aunque las capacidades anunciadas destacan su versatilidad, la firma aclara que el comunicado "no establece una velocidad universal de subida ni una altura máxima aplicable a todos los casos".

¿Por qué el Saros Rover causa tanto asombro si aún no está a la venta?

El Saros Rover permanece en fase de desarrollo y carece de fecha oficial de lanzamiento. Roborock aclaró esta condición durante el CES y ratificó la postura tras su exhibición en la IFA 2026. Por este motivo, las muestras públicas no garantizan su llegada inmediata a las tiendas de España o Perú ni fijan un precio comercial definitivo.

El atractivo del prototipo radica en solucionar la limpieza de viviendas con varios niveles sin intervención humana. Su arquitectura le permite ascender y asear los propios peldaños de las escaleras, un área que tradicionalmente exige esfuerzo manual. Con esta propuesta, la firma busca erradicar las zonas inaccesibles dentro del hogar.

La marca enmarca esta tecnología dentro de una innovadora serie de asistentes para el hogar. "Representa una nueva forma de pensar cómo los robots pueden desplazarse por el hogar y ayudar en él", afirmó Ricky Ma, director general de Roborock para Estados Unidos y Europa. La incertidumbre actual se centra en determinar cuántas de estas funciones avanzadas integrará el modelo final, además de su tarifa y requerimientos operativos.