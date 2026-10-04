Luis Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro son los principales candidatos, con encuestas que muestran un empate técnico

Luis Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro son los principales candidatos, con encuestas que muestran un empate técnico composición LR/AFP

Las elecciones presidenciales en Brasil se realizan este domingo 4 de octubre con casi 159 millones de electores convocados a las urnas. La votación comienza a las 8.00 y termina a las 17.00, hora de Brasilia. La jornada definirá al presidente, gobernadores, dos senadores por estado y los diputados federales y estatales.

La disputa por la Presidencia tiene como principales protagonistas a Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las últimas encuestas en Brasil muestran una diferencia reducida entre ambos, por lo que el resultado de la primera vuelta también determinará si existe una segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

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¿A qué hora abren y cierran los locales de votación?

El horario de votación será de 8.00 a 17.00, según la hora de Brasilia. En los estados y municipios con otros husos horarios, los electores deben revisar la hora local correspondiente. El sistema electrónico permite que el conteo avance con rapidez después del cierre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) permite consultar el lugar de votación mediante su portal de autoservicio o la aplicación e-Título. La opción “Dónde votar” muestra la dirección asignada.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan en empate técnico, según encuestas

Una encuesta de Quaest difundida el sábado 3 de octubre otorgó a Lula el 46% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro el 45%, con un margen de error de dos puntos porcentuales. El resultado sitúa a ambos en empate técnico.

Datafolha registró 45% para Lula y 42% para Flávio Bolsonaro en votos válidos, también dentro del margen de error de dos puntos.

¿Qué cargos se eligen en Brasil este 4 de octubre?

Además del presidente, los ciudadanos elegirán gobernadores, dos senadores por cada estado, 513 diputados federales y representantes de las asambleas estatales. Para el Senado, cada elector tendrá dos votos.

La primera vuelta también puede definir la Presidencia si un candidato supera la mayoría absoluta de los votos válidos. De lo contrario, los dos más votados disputarán el balotaje.

¿Cómo votar y qué documentos debes presentar?

Para ejercer el voto se necesita un documento oficial con fotografía. También sirve el e-Título si muestra la foto del elector. Entre los documentos aceptados figuran el pasaporte, la licencia de conducir, el documento de identidad y el permiso de trabajo físico. No se aceptan actas de nacimiento ni de matrimonio.

El orden de votación en la urna contempla diputado estatal, diputado federal, primer senador, segundo senador, gobernador y presidente. El TSE dispone además de un simulador para practicar antes de acudir al local.

Los teléfonos celulares y otros equipos capaces de grabar o transmitir imágenes deben quedar con el funcionario electoral antes de entrar a la cabina. Esta medida busca preservar el secreto del voto.