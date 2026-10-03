Buenas noticias para inmigrantes legales en EE.UU.: Se restringe presencia del ICE en estos lugares durante una fecha de noviembre

Agentes del ICE no podrán estar en estos lugares durante una fecha de noviembre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Agentes del ICE no podrán estar en estos lugares durante una fecha de noviembre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Desde hace un tiempo, la comunidad migrante en Estados Unidos mostró gran preocupación ante la posible presencia de agentes de inmigración en los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato. Ante ello, la administración de Donald Trump aseguró que no tiene previsto desplegar oficiales Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el próximo martes 3 de noviembre en esos lugares.

Sin embargo, la autoridad dejó abierta la posibilidad de que si bien no estén presentes, algunos podrán intervenir en circunstancias específicas, si se requiere.

DHS confirmó qué es lo que hará el ICE en los centros de votación

De acuerdo con lo informado por ABC News, los funcionarios del Departamento de Seguridad (DHS) anunciaron a los responsables electorales estatales que los agentes de inmigración no estarán destinados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato.

Asimismo, el departamento también rechazó las advertencias acerca de un posible despliegue masivo de estos agentes y además calificó esas preocupaciones como una manera de alarmismo. A continuación, los puntos confirmados son:

El DHS aseguró que el ICE no planificará operaciones dirigidas específicamente contra centros de votación.

Los agentes de inmigración no serán enviados de manera generalizada para patrullar o vigilar los lugares de votación.

El ICE podría intervenir en un lugar determinado si existe una razón específica, como una orden de arresto activa o una amenaza relacionada con la seguridad pública.

Funcionarios de la administración ya informaron al Congreso que no tenían previsto enviar agentes a los centros de votación.

Responsables electorales locales y organizaciones que trabajan con votantes se preparan ante la posibilidad de que agentes federales aparezcan cerca de los lugares donde se emiten o reciben votos.

De acuerdo con lo informado por ABC News, diversas organizaciones que representan a votantes latinos, afroamericanos y asiático-estadounidenses aseguran que el incremento de las operaciones migratorias está generando preocupación entre sus comunidades.

La posición oficial del ICE sobre operativos durante las elecciones

Hace un tiempo, el director interino del ICE, Todd Lyons, reveló ante el Congreso que no existen planes para enviar agentes a los centros de votación. Asimismo, una posición similar lo tuvo Rodney Scott, responsable de la Customs and Border Protection.

En el mes de septiembre, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, se pronunció sobre el tema y rechazó las advertencias acerca de una posible presencia del ICE en centros electorales, pero su explicación indicó una diferencia entre patrullar estos lugares y responder ante situaciones concretas.

Mullin sostuvo que los agentes del ICE no irán a los centros de votación para vigilarlos de manera amplia, solo podrían presentarse por motivos específicos. Entre los ejemplos mencionados estuvieron la detención de una persona sobre la que existe una orden de arresto o ante la respuesta de una amenaza.