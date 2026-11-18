Fiscalía inicia investigación preliminar a procuradora general por presunto abuso de autoridad contra Amado Enco El Ministerio Público investigará a María Caruajulca por el cese de funciones de Amado Enco como procurador de la Contraloría. El tiempo de la indagación será de 60 días.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la procuradora general del Estado y titular del Consejo Directivo de dicha institución, María Caruajulca Quispe, por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del abogado Amado Enco.

De acuerdo con RPP, la disposición de la Fiscalía es que las diligencias se realicen por 60 días debido al cese de Enco como procurador de la Contraloría.

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La desvinculación del letrado se sustentó bajo la causal de "pérdida de confianza", a pesar de que había obtenido el cargo tras participar en un concurso público realizado en 2023.

En ese sentido, la Fiscalía dispuso recoger el testimonio de Amado Enco en su calidad de denunciante, así como de Edmundo Guardia Yzaguirre y Magno García Chávarri, integrantes del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), y de Abel Hualpa Galindo, secretario de dicha entidad.

El objetivo de esta diligencia será esclarecer cómo se desarrolló el debate y la deliberación, quién planteó aplicar la causal de "pérdida de confianza" y cuáles fueron los argumentos normativos que sustentaron la salida de Enco.

Asimismo, el Ministerio Público decidió tomar la declaración de María Caruajulca, con el propósito de garantizar su derecho a la defensa.

Por su parte, Enco sostiene que el artículo 38 del Decreto Legislativo 1326 contempla seis causales para el cese de los procuradores públicos: aceptación de renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente, conclusión de la designación, destitución previo procedimiento disciplinario y límite de edad de 70 años.