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Retiro de urgencia | FDA ordena que se elimine este producto lácteo muy consumido: Causó 13 casos de intoxicación

Los productos afectados incluyen varios tipos de quesos y todos retirados del mercado de EE.UU mientras se investiga la fuente de contaminación.

FDA ordena que se elimine este producto lácteo muy consumido en EE.UU.
FDA ordena que se elimine este producto lácteo muy consumido en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El 28 de septiembre, la reconocida empresa Sierra Nevada Cheese Company, productora de alimentos lácteos con sede en California, Estados Unidos, anunció el retiro del mercado de sus quesos Graziers elaborados con leche cruda debido a que posiblemente estén contaminados con la bacteria Escherichia coli O26.

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Si bien no se ha determinado, ni el lote, código o fecha de producción específico de los alimentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que se eliminarán todos los productos incluidos en la lista de su comunicado.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado, según la FDA?

De acuerdo con el comunicado de la FDA, fueron retirados del mercado los siguientes productos:

Monterey Jack de Graziers Raw Milk

  • Paquete: cuadrado de 8 oz
  • UPC: 6-87652-16400-9
retiro de quesos FDA

FDA anunció el retiro de todos estos quesos en EE.UU.

Graziers Leche Cruda Jalapeño Jack

  • Paquete: cuadrado de 8 oz
  • UPC: 6-87652-16403-0

Cheddar mediano de leche cruda Graziers

  • Paquete: cuadrado de 8 oz
  • UPC: 6-87652-16506-8

Cheddar fuerte de leche cruda de Graziers

  • Paquete: cuadrado de 8 oz
  • UPC: 6-87652-16507-5

Cheddar mediano de leche cruda Graziers

  • Paquete: ladrillo de 16 oz
  • UPC: 6-87652-16501-3

Panes Monterey Jack de leche cruda de Graziers

  • Paquete: pan de 5 libras
  • Artículo: 6425

Panes de queso jalapeño Jack de leche cruda de Graziers

  • Paquete: pan de 5 libras
  • Artículo: 6426

Cheddar mediano de leche cruda Graziers

  • Paquete: pan de 5 libras
  • Artículo: 6510

Cheddar fuerte de leche cruda de Graziers

  • Paquete: pan de 5 libras
  • Artículo: 6511

Bloque de queso cheddar de leche cruda Graziers

  • Paquete: bloque de 40 libras
  • Artículos: 6515 y 6516

El comunicado de la FDA establece que la compañía frenó la producción de los productos, en parte porque todavía no se ha identificado la fuente de contaminación.

¿Qué causa la bacteria encontrada en el queso retirado, según la FDA?

La E. coli O26 produce la toxina Shiga, que puede provocar síntomas entre 2 y 8 días después de la ingesta. Por lo general, causa diarrea, en ocasiones con sangrado, calambres abdominales y, en algunos pacientes, también fiebre y vómitos.

En algunos casos y, si el cuadro se complica, puede provocar una insuficiencia renal conocida como Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), que suele afectar principalmente a niños pequeños y adultos mayores. La enfermedad se caracteriza por anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal, por lo que puede ser mortal.

¿Se registraron personas enfermas?

Hasta el momento, se han identificado 13 casos de intoxicación y la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un posible brote multiestatal.

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