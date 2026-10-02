Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Gerdau Minas EN VIVO: punto a punto de la semifinal de la Copa Brasilia 2026
Mundo

Gobierno de Milei dará ciudadanía argentina a extranjeros que inviertan desde US$350.000

El programa de ciudadanía por inversión en Argentina también contempla a los familiares del solicitante principal, aunque establece aportes diferenciados según la edad.

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presenta un Programa de Ciudadanía por Inversión
El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presenta un Programa de Ciudadanía por InversiónAFP
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno de Javier Milei anunció un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros obtener la naturalización argentina a cambio de aportes al Tesoro Nacional o de la suscripción de un título público. El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Embajada argentina en París, en el marco de la Argentina Week.

El plan ofrece dos vías para el solicitante principal. La primera consiste en un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción es la suscripción de un título público por US$800.000 creado específicamente para este fin. El beneficio se extiende a los cónyuges e hijos. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$100.000, mientras que los menores de 18 años pagarán US$25.000. Una familia integrada por un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder con aportes por un total de US$500.000.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Una familia plantó 840.000 árboles en Brasil y 25 años después regresó un animal que llevaba un siglo desaparecido en la selva

lr.pe

Caputo afirmó durante la presentación que el programa busca "captar aún más la atención del mundo" y sostuvo que "Argentina hoy es un faro de libertad e inversión ". El ministro explicó que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años a partir del interés de distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

El Gobierno aplicará controles a los inversores

El acceso a la ciudadanía no será automático. El Gobierno estableció un proceso de evaluación liderado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que analizará cada solicitud y elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. Entre los controles previstos figuran la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.

En el proceso intervendrán la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad y del Interior. La normativa permite a la Agencia requerir reportes a organismos públicos y privados con el fin de determinar si otorgar la ciudadanía representa un riesgo para la seguridad o los intereses locales. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final sobre cada pedido.

Puedes ver

Detienen al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, e intervienen el Ministerio Público dos días después de que EE.UU. le retirara la visa

lr.pe

El Ministerio de Economía informó que todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El diseño incorpora normas de debida diligencia alineadas con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. "Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina", explicó el comunicado oficial.

Argentina recibió la menor inversión extranjera en 2025

Pese al clima que favorece la llegada de capitales, la inversión extranjera directa en Argentina fue la más baja entre las principales economías de América Latina en 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El país recibió 3.134 millones de dólares, mientras Brasil captó 76.877 millones y México 40.871 millones.

La medida coincide con la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Un fallo de la Corte Suprema dejó firme un decreto del presidente Javier Milei que deroga el tope del 15% que existía por ley. Una manifestación fue convocada para la próxima semana para repudiar esa iniciativa, mientras la oposición buscará bloquearla en el Parlamento.

El programa argentino es el primero de su tipo en Sudamérica, en un país del G20 y el primero en reconocer a las parejas casadas del mismo sexo. Nuri Katz, presidente de Apex Capital Partners, declaró a Forbes que "es tan singular que se verá tanto como una póliza de seguro como un símbolo de estatus". Eric Major, director ejecutivo de Latitude World, señaló que los estadounidenses representan aproximadamente tres cuartas partes de su negocio y que muchos buscan un "plan B" ante escenarios catastróficos. Desde 2010, el Acuerdo de Residencia del Mercosur otorga a los ciudadanos argentinos el derecho a residir, trabajar y estudiar en otros ocho países del bloque.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López Aliaga usa su cierre de campaña para amenazar a Piero Corvetto: “No voy a parar hasta meterlo en la cárcel”

Científicos detectan dos depósitos de magma bajo un volcán de Centroamérica en una área habitada por 2 millones de personas

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

Mundo

Buscan voluntarios en Brasil para ayudar 24 horas semanales en un hostal: ofrecen alojamiento y tours gratis durante casi un mes

China presenta una refrigeradora que prepara agua con gas en un minuto: ofrece 3 niveles de efervescencia y se conecta al celular

Hundieron un submarino nazi en 1945 con hasta 67 toneladas de un elemento tóxico: 8 décadas más tarde, extraer su carga podría contaminar más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Aliaga usa su cierre de campaña para amenazar a Piero Corvetto: “No voy a parar hasta meterlo en la cárcel”

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado