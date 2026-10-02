Gobierno de Milei dará ciudadanía argentina a extranjeros que inviertan desde US$350.000

El Gobierno de Javier Milei anunció un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros obtener la naturalización argentina a cambio de aportes al Tesoro Nacional o de la suscripción de un título público. El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Embajada argentina en París, en el marco de la Argentina Week.

El plan ofrece dos vías para el solicitante principal. La primera consiste en un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción es la suscripción de un título público por US$800.000 creado específicamente para este fin. El beneficio se extiende a los cónyuges e hijos. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$100.000, mientras que los menores de 18 años pagarán US$25.000. Una familia integrada por un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder con aportes por un total de US$500.000.

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Caputo afirmó durante la presentación que el programa busca "captar aún más la atención del mundo" y sostuvo que "Argentina hoy es un faro de libertad e inversión ". El ministro explicó que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años a partir del interés de distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

El Gobierno aplicará controles a los inversores

El acceso a la ciudadanía no será automático. El Gobierno estableció un proceso de evaluación liderado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que analizará cada solicitud y elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. Entre los controles previstos figuran la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.

En el proceso intervendrán la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad y del Interior. La normativa permite a la Agencia requerir reportes a organismos públicos y privados con el fin de determinar si otorgar la ciudadanía representa un riesgo para la seguridad o los intereses locales. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final sobre cada pedido.

El Ministerio de Economía informó que todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El diseño incorpora normas de debida diligencia alineadas con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. "Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina", explicó el comunicado oficial.

Argentina recibió la menor inversión extranjera en 2025

Pese al clima que favorece la llegada de capitales, la inversión extranjera directa en Argentina fue la más baja entre las principales economías de América Latina en 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El país recibió 3.134 millones de dólares, mientras Brasil captó 76.877 millones y México 40.871 millones.

La medida coincide con la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Un fallo de la Corte Suprema dejó firme un decreto del presidente Javier Milei que deroga el tope del 15% que existía por ley. Una manifestación fue convocada para la próxima semana para repudiar esa iniciativa, mientras la oposición buscará bloquearla en el Parlamento.

El programa argentino es el primero de su tipo en Sudamérica, en un país del G20 y el primero en reconocer a las parejas casadas del mismo sexo. Nuri Katz, presidente de Apex Capital Partners, declaró a Forbes que "es tan singular que se verá tanto como una póliza de seguro como un símbolo de estatus". Eric Major, director ejecutivo de Latitude World, señaló que los estadounidenses representan aproximadamente tres cuartas partes de su negocio y que muchos buscan un "plan B" ante escenarios catastróficos. Desde 2010, el Acuerdo de Residencia del Mercosur otorga a los ciudadanos argentinos el derecho a residir, trabajar y estudiar en otros ocho países del bloque.