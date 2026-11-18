Este miércoles 18 de noviembre, el Ministerio Público anunció que después de evaluar las pruebas contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, ha dispuesto solicitar una medida coercitiva de prisión preventiva contra el imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad y violación sexual en agravio de la cantante de cumbia. Ello de conformidad con lo establecido en el artículo 279° inciso 2 del Código Procesal Penal.