Pentágono encarga a Elon Musk diseñar las armas y sistemas militares de Estados Unidos para las guerras del futuro

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el empresario Elon Musk participará en el diseño de las armas y los sistemas militares que el país necesitará para las guerras del futuro. La iniciativa, denominada Proyecto Meridian, forma parte de un paquete de seis medidas presentado por Hegseth durante un discurso en la base de Marines de Quantico, Virginia.

Musk codirigirá el programa junto al fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el exlíder de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. El grupo, supervisado por el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, tendrá un plazo de 120 días para presentar sus primeras conclusiones, centradas en identificar, desarrollar y desplegar las armas y sistemas que, según Hegseth, necesitarán las próximas generaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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"Estamos aprovechando una fuente única de ventaja estadounidense, una que nuestros adversarios no tienen: nuestros innovadores, nuestros altos dirigentes y nuestros tecnólogos", dijo Hegseth durante su discurso sobre el "Estado de la Fuerza".

Proyecto Meridian estudiará las guerras de las próximas décadas

El Proyecto Meridian reunirá a funcionarios, académicos y empresarios para identificar las tecnologías y los posibles escenarios de conflicto que podrían marcar las guerras de las próximas décadas. También, hizo hincapié en la necesidad de dominar "cualquier campo de batalla futuro, desde las profundidades de la Tierra hasta más allá de la Luna".

Este es el primer cargo oficial de Musk como asesor de la administración Trump desde su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en mayo de 2025, tras un distanciamiento público con el presidente. Musk respaldó a Trump y contribuyó a su regreso a la Casa Blanca a inicios de 2025, y más tarde retomó sus aportes a causas republicanas, incluidas donaciones multimillonarias.

El Pentágono reducirá un 20% sus generales y almirantes

Hegseth ordenó a las fuerzas armadas duplicar la reducción del 10% que dispuso la primavera pasada para aproximadamente 800 puestos de oficiales generales y de alto rango, hasta alcanzar una disminución del 20% que deberá completarse antes del 1 de enero de 2027. "Yo lo llamo rendición de cuentas, y ya era hora", dijo el secretario.

La medida generó críticas en el Congreso. El senador demócrata Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada, afirmó que Hegseth "tiene un profundo resentimiento hacia el liderazgo militar" y sostuvo que "está purgando a una generación de grandes líderes militares, y hará falta otra para recuperarse de esto". El senador republicano Mike Rounds, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, señaló que quería comprender el razonamiento de Hegseth. "Si se trata simplemente de eliminar una parte superior muy pesada, puede que tenga cierta validez, pero primero quiero verlo", señaló.

Nuevos planes: base militar, energía y asuntos religiosos

Además de la iniciativa tecnológica, Hegseth anunció la creación de un nuevo mando de cuatro estrellas dedicado a la guerra autónoma y robótica, que el Pentágono desarrollará mediante el llamado Proyecto Agincourt. El secretario defendió la necesidad de combinar armamento convencional de alta tecnología con grandes cantidades de sistemas autónomos de menor coste. "La lección que nos deja Ucrania no es que un solo tipo de dron gane guerras, sino más bien la necesidad de un sistema diseñado específicamente para maximizar la capacidad de adaptación", afirmó.

El paquete de medidas también incluye la creación de una nueva oficina de asuntos religiosos dentro del Pentágono, el refuerzo de las cadenas de suministro nacionales y la convocatoria para construir una nueva base militar en EE. UU. Hegseth invitó a los 50 estados a competir por la oportunidad de albergar entre 15.000 y 25.000 militares, y anunció un plan para que todas las bases militares sean autosuficientes energéticamente.

Las empresas de Musk y Luckey tienen importantes contratos con el Departamento de Defensa. SpaceX constituye la columna vertebral de los lanzamientos de seguridad nacional de Estados Unidos, mientras que Anduril proporciona inhibidores, interceptores, motores de cohetes y robots de apoyo. En mayo, la Fuerza Espacial otorgó a SpaceX un contrato de 4.160 millones de dólares con el fin de construir satélites diseñados para rastrear y atacar amenazas aéreas, tan solo unos días después de haberle concedido otro contrato de 2.290 millones de dólares para una red militar de comunicaciones por satélite.