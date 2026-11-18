Trump, Xi y Putin preparan una cumbre inédita en China mientras las tensiones comerciales dominan la agenda de la APEC En paralelo, Trump conversó con los líderes de México y Canadá sobre el Tratado T-MEC, mientras que el primer ministro canadiense, Mark Carney, instó a regular la inteligencia artificial a nivel mundial para mitigar riesgos económicos y de seguridad.

Los primeros apretones de manos entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin tuvieron lugar en Shenzhen, durante un banquete organizado por el presidente chino con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El saludo entre los tres mandatarios precede a una reunión tripartita, en un encuentro de alcance todavía incierto que tendrá lugar en medio de varias crisis internacionales.

La cita también marcará el primer encuentro entre Trump y Putin desde la cumbre que ambos celebraron en Alaska en agosto de 2025. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anticipó que la reunión oficial durará “no más de una hora”, respondió a medios estatales rusos cuando fue consultado sobre su duración.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

El líder estadounidense llegó a Shenzhen, en el sur de China, donde Xi lo recibió personalmente a pie de pista, un gesto poco habitual para un presidente chino. La recepción correspondió a la cortesía que el mandatario estadounidense había tenido con Xi durante su visita a Washington en septiembre.

“Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones”, expresó Xi, según la prensa estatal china. El mandatario añadió que esa relación debía sustentarse en “el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”.

Putin había llegado a Shenzhen la noche del martes. Antes del encuentro tripartito, el presidente ruso y su homólogo chino mantuvieron una reunión de más de dos horas, que incluyó un almuerzo. Funcionarios rusos señalaron que abordarían cuestiones energéticas, financieras y de política exterior, entre ellas la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

La agenda de la reunión entre los tres líderes también incluye la guerra en Irán y el desarme nuclear, según Washington. Pekín, por su parte, indicó que las conversaciones estarán centradas en “la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.

Las conversaciones serán observadas de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, ante el temor de que las tres potencias alcancen entendimientos que afecten sus intereses sin que estén representados en la mesa. La cumbre tripartita ha terminado por desplazar la atención de la reunión regional de los 21 miembros de la APEC, que también se celebra en la ciudad china.

Negociaciones comerciales con México y Canadá

Al margen de la cumbre, Trump mantuvo encuentros con los mandatarios de México y Canadá, dos de los países latinoamericanos y norteamericanos que participan en el foro. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de muy buena su reunión con el presidente estadounidense, que se prolongó durante unos 20 minutos y estuvo centrada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común», escribió Sheinbaum en X. Posteriormente, durante un enlace con la conferencia de prensa diaria de su Gobierno, afirmó que las conversaciones estaban «muy avanzadas» y describió el encuentro como «muy agradable».

Ambos mandatarios acordaron volver a reunirse durante la cumbre del G-20 prevista para diciembre en Estados Unidos, en el complejo Doral de Trump. En la conversación participaron también el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Antes de la reunión, Sheinbaum había manifestado su disposición a abordar el tránsito de caravanas migrantes hacia Estados Unidos. Trump había amenazado con imponer nuevos aranceles a México si no frenaba esos desplazamientos. La presidenta sostuvo el viernes que no había ninguna caravana en territorio mexicano, aunque medios locales habían informado del tránsito de un grupo de centroamericanos por el sur del país.

Trump también conversó con el primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial. La oficina del mandatario canadiense informó que ambos «abordaron los trabajos en curso para concluir un acuerdo comercial mutuamente beneficioso» y que acordaron mantener el diálogo.

El acercamiento se produce después de meses de tensiones. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump impulsó una guerra comercial contra Canadá, lo que llevó a Ottawa a buscar alternativas para reducir su dependencia económica de Estados Unidos. En agosto, Carney interrumpió las negociaciones comerciales con el Gobierno estadounidense, tras lo cual entraron en vigor nuevos aranceles de Washington sobre numerosos productos canadienses.

Antes de su encuentro con Trump, Carney había planteado que los fabricantes chinos de automóviles podrían convertirse en futuros trabajadores canadienses si se mantenían los aranceles estadounidenses al sector. La propuesta provocó la reacción del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien la calificó de «extremadamente ofensiva» en un mensaje publicado en X y advirtió que Canadá debería «preocuparse mucho más por ser devorado por China».

Carney reclama reglas globales para la inteligencia artificial

El primer ministro canadiense también aprovechó su participación en la APEC para reclamar una regulación internacional de la inteligencia artificial. Durante una conferencia de prensa en Shenzhen, advirtió que la falta de mecanismos globales de gobernanza constituye un «riesgo enorme» y pidió avanzar en la elaboración de marcos comunes.

«Es un riesgo económico enorme, pero también es un riesgo de peligro biológico, y es un riesgo para la democracia, la dignidad humana y otros factores», afirmó Carney. Según explicó, esa preocupación es compartida por responsables de los principales laboratorios de desarrollo de IA.

El mandatario consideró especialmente significativo que dirigentes de la propia industria adviertan sobre los peligros de sus avances. «En mi experiencia, es excepcionalmente raro que los líderes de una industria se encuentren entre (...) quienes advierten sobre los riesgos en su propia industria», señaló.

«Por lo tanto, ya es hora de desarrollar marcos de gobernanza global para estos sectores», insistió. Carney indicó que había compartido su postura con Xi Jinping.

Entre los riesgos de seguridad asociados a la inteligencia artificial mencionó las posibilidades de ataques contra infraestructuras y el uso de estas tecnologías para facilitar la fabricación de armas biológicas. También aludió a los agentes autónomos de IA, después de que OpenAI reconociera que sus bots habían pirateado sitios web, incluido un portal de datos del Gobierno australiano.