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Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana

Además, tendrán dos días libres a la semana para explorar los impresionantes paisajes naturales del país, incluidos glaciares y cascadas.

Islandia ofrece una atractiva oportunidad de volontariado, donde colaboradores realizan 32 horas semanales a cambio de alojamiento y comida.
Islandia ofrece una atractiva oportunidad de volontariado, donde colaboradores realizan 32 horas semanales a cambio de alojamiento y comida. | Foto: Viajeros.net
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Islandia es uno de los destinos más llamativos de Europa, pero también uno de los más costosos para quienes desean vivir una temporada allí. Ahora, una oferta de voluntariado permite hacerlo sin pagar alojamiento.

Una casa de huéspedes busca personas dispuestas a colaborar 32 horas semanales a cambio de una cama, tres comidas al día y dos días libres. La propuesta también incluye otros beneficios para los voluntarios.

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A cambio de 32 horas de trabajo ofrecen alojamiento y comida

Los voluntarios deberán colaborar en diferentes tareas de la casa de huéspedes, como limpieza, jardinería, pequeñas reparaciones y preparación de camas y ropa de cama. También podrían apoyar durante turnos nocturnos.

A cambio, recibirán alojamiento en una habitación compartida con otros voluntarios y tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Además, tendrán acceso a una cocina equipada, lavandería gratuita e internet de alta velocidad.

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Una oportunidad para conocer Islandia durante la estancia

La propuesta contempla dos días libres por semana, que los voluntarios pueden aprovechar para recorrer los paisajes naturales del país. Entre los principales atractivos se encuentran glaciares, cascadas, piscinas geotermales y según la época las auroras boreales.

Para postular se requiere un nivel intermedio de inglés y pueden participar personas solas, parejas o amigos que quieran vivir la experiencia juntos. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y los posibles trámites migratorios corren por cuenta del voluntario.

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