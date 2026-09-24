Renovación Popular plantea texto sustitutorio para limitar pedido de facultades solicitadas por el Ejecutivo

La bancada de Renovación Popular presentó un texto sustitutorio para modificar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. La propuesta fue presentada por los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, integrantes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

A través de un oficio, ambos parlamentarios remitieron la propuesta a la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, y solicitaron que sea incorporada en el dictamen que el grupo de trabajo debe elaborar sobre la delegación de facultades. En el oficio, los diputados solicitan que la Comisión de Constitución convoque una sesión para discutir el texto sustitutorio antes de aprobar el dictamen sobre las facultades.

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El pedido del Ejecutivo contempla 66 solicitudes de facultades legislativas. Frente a ello, Rocha y Krklec plantean priorizar y concentrar la delegación en determinadas materias, entre ellas la lucha contra la inseguridad ciudadana, la atención de fenómenos naturales como el Niño, la gestión del riesgo de desastres, la reactivación económica, la generación de empleo y la modernización y simplificación de la gestión del Estado.

Los diputados precisan en su oficio que su propuesta no plantea excluir todas las materias incluidas por el Ejecutivo, sino establecer una delimitación de aquellas que consideran que pueden ser objeto de delegación. Por ello, solicitaron que el texto sea discutido por la Comisión de Constitución antes de la elaboración del dictamen.

¿Qué plantea el texto sustitutorio?

La propuesta modifica la fórmula legal de la Proposición Legislativa N. 00098-2026-2031-CD, mediante la cual el Ejecutivo solicitó facultades para legislar. En su artículo primero, establece como objetivo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días calendario, principalmente en materias vinculadas con seguridad ciudadana, riesgo de desastres, reactivación económica y simplificación administrativa.

El artículo segundo enumera las materias sobre las cuales se plantea otorgar las facultades. El primer bloque corresponde a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Dentro de este apartado se incluye la modificación de normas relacionadas con migraciones y nacionalidad. La propuesta contempla fortalecer los procedimientos de identificación, verificación documental y control y fiscalización migratoria, además de mejorar el intercambio de información entre Migraciones y otras entidades públicas.