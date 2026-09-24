En 1978 hundieron cientos de neumáticos rellenos de cemento en el océano: casi 50 años después se convirtieron en refugio para peces y langostas

Investigadores confirman que los peces llegan un 93,4 % más rápido a estas estructuras que a fondos arenosos. | Foto: ACC Alianza

Investigadores confirman que los peces llegan un 93,4 % más rápido a estas estructuras que a fondos arenosos. | Foto: ACC Alianza

En 1978, frente a las costas de Yarmouth, Massachusetts, las autoridades hundieron cientos de neumáticos rellenos de cemento en el estrecho de Nantucket. La idea era crear un arrecife artificial en una zona dominada por un fondo de arena y con poco relieve.

Casi cinco décadas después, aquella estructura submarina se ha transformado en un ecosistema que concentra numerosas especies marinas. El arrecife, que continuó ampliándose con nuevos materiales, también se convirtió en un punto de referencia para la pesca recreativa y comercial de la zona.

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Un arrecife artificial creado con neumáticos y cemento

El proyecto fue desarrollado por el Departamento de Recursos Naturales de Yarmouth con ayuda de la División de Pesca Marina de Massachusetts. Cada módulo estaba formado por entre tres y cinco neumáticos rellenos de hormigón, unidos en fardos que posteriormente eran depositados en el océano.

El arrecife continuó creciendo durante las décadas siguientes con nuevas estructuras añadidas en 1981, 1995 y 1998. En los años 2010 y 2020 también se incorporaron bloques de granito y hormigón procedentes de obras públicas, hasta alcanzar unas 2.500 unidades distribuidas dentro del área autorizada.

Los peces llegaron mucho más rápido a las estructuras

Investigadores de la Universidad Northeastern y de la División de Pesca Marina de Massachusetts analizaron la presencia de peces en distintos puntos del estrecho de Nantucket. Las cámaras registraron que los peces aparecían un 93,4% más rápido en las zonas con estructuras artificiales que sobre el fondo arenoso abierto.

Con el paso del tiempo, el arrecife se convirtió en refugio para especies como la lubina negra, el mejillón azul, el jurel azul, el pez mantequilla, el cunner, el buccino, el calamar de aleta larga y la langosta. Sin embargo, las autoridades ya no utilizan neumáticos para ampliar este tipo de estructuras debido al riesgo de degradación y contaminación, por lo que actualmente se emplean principalmente granito y hormigón limpio.