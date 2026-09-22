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Marruecos construyó uno de los mayores complejos solares del mundo: diez años después, beneficia a más de un millón de personas

Noor III, con su torre de 250 metros y miles de espejos heliostáticos, permite el almacenamiento de calor para continuar generando electricidad incluso después del atardecer.

Marruecos inauguró en 2016 el complejo solar Noor Ouarzazate, una de las mayores instalaciones de energía renovable en el país, con 580 megavatios de potencia instalada.
Marruecos inauguró en 2016 el complejo solar Noor Ouarzazate, una de las mayores instalaciones de energía renovable en el país, con 580 megavatios de potencia instalada. | Foto: Masen
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En 2016, Marruecos inició el complejo solar Noor Ouarzazate, una de las mayores instalaciones de energía renovable construidas en el país. Ubicado cerca de la ciudad de Ouarzazate, el proyecto combina distintas tecnologías para aprovechar la intensa radiación solar de la región.

Una década después, el complejo cuenta con 580 megavatios de potencia instalada y puede cubrir las necesidades eléctricas de más de un millón de personas. Su característica más llamativa es que parte de sus instalaciones puede almacenar el calor captado durante el día y utilizarlo para seguir produciendo electricidad después del atardecer.

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Miles de espejos para aprovechar la energía del Sol

Noor Ouarzazate está formado por cuatro instalaciones: Noor I, Noor II, Noor III y Noor IV, que combinan energía solar térmica y fotovoltaica. En conjunto, las plantas alcanzan los 580 MW de capacidad y requirieron una inversión internacional superior a los 3.000 millones de dólares.

Uno de los elementos más llamativos se encuentra en Noor III, cuya torre alcanza unos 250 metros de altura y está rodeada por miles de heliostatos. Estos espejos siguen la posición del Sol y concentran la radiación sobre un receptor situado en la parte superior de la estructura.

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El complejo puede generar electricidad cuando ya no hay Sol

El calor concentrado por los espejos se almacena en sales fundidas, que posteriormente permiten producir vapor y accionar una turbina para generar electricidad. Noor III cuenta con unas siete horas de almacenamiento térmico, por lo que puede continuar operando después de que el Sol desaparezca.

El proyecto forma parte de la estrategia de Marruecos para reducir su dependencia de los combustibles importados y aprovechar sus recursos solares y eólicos. Actualmente, las energías renovables representan alrededor del 44% de la capacidad eléctrica instalada del país, que tiene como objetivo superar el 52% en 2030.

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