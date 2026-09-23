Samuel Daza denuncia a López Aliaga por presunta intimidación y coacción política ante el Tribunal de Honor

El candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima, Samuel Daza, llevó ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral el intercambio de mensajes que sostuvo con Rafael López Aliaga antes del debate municipal. El postulante denunció una presunta intimidación y coacción política por parte del líder de Renovación Popular.

Daza presentó el documento este miércoles 23 de septiembre ante la presidenta del Tribunal de Honor, Mariela Noles Cotito. En el escrito pidió que se revisen las conversaciones de WhatsApp que adjuntó como parte de su denuncia y que se determine si estas vulneraron las reglas acordadas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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El candidato de Fuerza Popular sostuvo que las comunicaciones buscaban influir en su actuación durante el encuentro electoral. Según consignó en su denuncia, los hechos habrían buscado "condicionar mi conducta durante el debate electoral municipal realizado el 22 de septiembre".

La acusación se originó por una serie de mensajes intercambiados entre ambos políticos antes del debate. Daza ya había hecho referencia públicamente a estas comunicaciones durante el encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde afirmó que López Aliaga lo había contactado en varias oportunidades.

Los mensajes que Daza incluyó en su denuncia

Entre las conversaciones presentadas por Daza figura un mensaje atribuido a López Aliaga en el que cuestionó una eventual crítica contra Fuerza Popular. "Si vas a atacar dímelo. Al final harás daño a Fuerza Popular. Yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días de FP", escribió, según las capturas incorporadas al expediente.

Daza respondió a ese mensaje con una advertencia sobre sus cuestionamientos. "No se preocupe. Solo prepárese. Decir la verdad es incómodo. Pero nunca ofende", contestó el candidato de Fuerza Popular, de acuerdo con la conversación presentada ante el Tribunal de Honor.

El intercambio también incluyó una propuesta de coordinación política. "Lo lógico sería trabajar juntos, como lo estamos haciendo en Diputados y Senadores", señaló López Aliaga, según los mensajes adjuntados. Más adelante, el líder de Renovación Popular agregó: "No me preocupa en lo absoluto. Pero toda acción lleva reacción. En fin. Que conste que te ofrecí dialogar". Daza respondió: "Soy un hombre de palabra", antes de que López Aliaga cerrara la conversación con "Ya lo veré hoy".

Durante el debate municipal, Daza hizo referencia nuevamente a las comunicaciones. "Hoy día me llamaste 10 veces. ¿Te acuerdas? Y ayer también. Y tengo todo lo que me has escrito", afirmó ante López Aliaga.

El Tribunal de Honor deberá evaluar ahora el contenido presentado por Daza y determinar si las comunicaciones cuestionadas contravinieron los compromisos del Pacto Ético Electoral.