Marruecos busca una nueva ruta energética hacia Europa y proyecta un cable submarino de 1.400 km que llegará directamente a Francia
Con esta iniciativa, Marruecos busca ampliar sus conexiones eléctricas existentes con el viejo continente, que actualmente dependen de cables que llegan a España, abriendo nuevas oportunidades de cooperación energética.
Marruecos busca ampliar sus conexiones energéticas con Europa mediante un ambicioso proyecto de infraestructura bajo el Mediterráneo. El plan contempla un cable submarino de unos 1.400 kilómetros que conectaría directamente la red eléctrica marroquí con Francia.
La propuesta aparece en una convocatoria del Gobierno francés para impulsar nuevos acuerdos de cooperación energética con el país africano. Aunque todavía no se ha definido el punto exacto de llegada ni está confirmada la construcción, el proyecto plantea una nueva vía de intercambio eléctrico entre ambos continentes.
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Un cable submarino de 2 GW bajo el Mediterráneo
El proyecto contempla inicialmente un doble enlace submarino con una capacidad de 2 × 1 GW, capaz de transportar grandes cantidades de electricidad entre ambos países. Para ello se utilizaría tecnología HVDC, diseñada para reducir las pérdidas durante el transporte a larga distancia.
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En el lado francés se estudian posibles conexiones en Bouches-du-Rhône o Var, en el sureste del país. Entre las subestaciones consideradas aparecen Feuillane, Minéraliers y Néoules, aunque ninguna ubicación ha sido seleccionada de forma definitiva.
Marruecos busca ampliar sus conexiones eléctricas con Europa
Actualmente, Marruecos cuenta con conexiones eléctricas con Europa a través de dos cables submarinos que atraviesan el estrecho de Gibraltar y llegan a España. Un enlace directo con Francia abriría una segunda vía de conexión con el continente europeo.
La iniciativa recuerda al proyecto Morocco-UK Power Link, una conexión de unos 3.800 kilómetros que Marruecos planteó con Reino Unido y que terminó descartándose en 2024. La nueva propuesta con Francia sería más corta y tendría una escala menor, pero podría reforzar los intercambios energéticos entre Marruecos y Europa.