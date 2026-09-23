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Janet Tello sobre las declaraciones de Fujimori en la ONU: "Ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir"

La presidenta del Poder Judicial rechazó las declaraciones de la presidenta en la ONU sobre procesos a policías y militares, defendiendo la independencia del sistema judicial. Aseguró que no hay persecución contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y destacó el papel de la entidad en la lucha contra el terrorismo

Tello rechazó las expresiones de Fujimori durante la asamble general de la ONU. Foto: composición LR
Tello rechazó las expresiones de Fujimori durante la asamble general de la ONU. Foto: composición LR
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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó las declaraciones que Keiko Fujimori realizó ante la Asamblea General de la ONU sobre los procesos contra policías y militares. “Ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente”, afirmó.

Tello cuestionó que Fujimori haya señalado que militares y policías habían demostrado que sus procesos habían vulnerado el debido proceso y que, pese a ello, continuaban bajo juzgamiento.

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La presidenta del Poder Judicial remarcó que la mandataria no mencionó directamente a la institución, pero planteó una pregunta sobre quién tiene la responsabilidad de juzgar en una democracia. "Ella no dijo Poder Judicial. Correcto. Pero, ¿quién juzga? ¿Quién juzga en una democracia?", manifestó.

También recordó que Fujimori había expresado su compromiso de respetar la independencia de los jueces. Según registros, la presidenta lo había dicho el 28 de julio y lo había reiterado el 4 de agosto, cuando acudió al Palacio de Justicia. "Creí que ya había quedado esto zanjado porque ella dio su palabra que iba a respetar la independencia de los jueces", sostuvo.

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Tello también rechazó la idea de que exista una persecución contra integrantes de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Explicó que, cuando existen denuncias, corresponde investigar cada caso y permitir que el proceso avance hasta determinar si existe responsabilidad. "Nadie persigue aquí ni a policías ni a militares", afirmó.

La magistrada defendió que los procesos deben respetar las garantías de cualquier ciudadano, sin importar si se trata de un policía, un militar o una persona ajena a las instituciones armadas. En ese sentido, sostuvo que una investigación no significa que exista una decisión anticipada sobre la responsabilidad de una persona. "Terminará con una sentencia, como repito, puede ser absolutoria, puede ser condenatoria", señaló.

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Janet Tello reivindicó el papel de los jueces en la lucha contra el terrorismo

Janet Tello expresó que las declaraciones de Keiko Fujimori ante Naciones Unidas le causaron "profunda sorpresa". La presidenta del Poder Judicial cuestionó que la mandataria haya presentado la situación de inseguridad del país como terrorismo y aclaró que no entraría a debatir ese punto.

Tello reconoció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron al frente de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, remarcó que los jueces también cumplieron una función durante ese periodo. "Pero también lo hicimos los jueces, también tuvimos jueces asesinados", afirmó Tello, quien destacó el papel de los magistrados que continuaron con su labor pese a la violencia.

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Tello sostuvo que jueces y juezas procesaron y condenaron a integrantes de organizaciones terroristas que llegaron a sus despachos. Según explicó, algunos recibieron penas muy severas, incluso cadena perpetua.

La presidenta del Poder Judicial puso como ejemplo a Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, quien murió en prisión tras recibir una condena. "Que no se nos diga que los jueces y juezas estuvimos de espalda a la lucha contra el terrorismo", enfatizó la magistrada.

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