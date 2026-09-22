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Lionel Messi donó 2,6 millones de euros para construir un centro contra el cáncer infantil que atiende a 400 niños al año

Con modernas instalaciones para diagnóstico, tratamiento e investigación, busca proporcionar un entorno adaptado a las necesidades de los niños y adolescentes con cáncer.

Lionel Messi, a través de su fundación, ha donado 2,6 millones de euros para el SJD Pediatric Cancer Center en Barcelona, un proyecto de 30 millones dedicado a niños con cáncer.
Lionel Messi, a través de su fundación, ha donado 2,6 millones de euros para el SJD Pediatric Cancer Center en Barcelona, un proyecto de 30 millones dedicado a niños con cáncer. | Foto: AFA
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Lionel Messi no solo ha dejado huella en el fútbol, sino que también ha destinado parte de sus recursos a proyectos relacionados con la salud y la infancia. A través de su fundación, el argentino realizó una importante contribución para impulsar un centro especializado en cáncer infantil en Barcelona.

La Fundación Leo Messi aportó 2,6 millones de euros para completar la financiación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un proyecto que requirió una inversión cercana a los 30 millones de euros. El centro cuenta con cinco.137 metros cuadrados y tiene capacidad para atender a unos 400 pacientes pediátricos cada año.

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SJD Pediatric Cancer Center

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Un centro especializado para niños con cáncer

El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona forma parte del Hospital Sant Joan de Déu y está dedicado exclusivamente a la atención de niños y adolescentes con cáncer. Su diseño busca reunir en un mismo espacio diferentes servicios relacionados con el tratamiento de esta enfermedad.

Sus instalaciones incluyen áreas destinadas al diagnóstico, tratamiento e investigación, además de espacios para ensayos clínicos y atención a las familias. De esta manera, los pacientes pueden acceder a distintos servicios sin tener que desplazarse entre diferentes instalaciones del hospital.

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Un proyecto de 30 millones de euros

La construcción del centro requirió cerca de 30 millones de euros y fue posible gracias a las contribuciones de distintas organizaciones, empresas y particulares. Entre ellas destacó el aporte realizado por la Fundación Leo Messi junto con la Fundación Stavros Niarchos.

El edificio fue diseñado para ofrecer un entorno adaptado a las necesidades de los pacientes pediátricos, que pueden pasar largos períodos en el hospital durante sus tratamientos. Actualmente, el centro puede atender a unos 400 pacientes cada año y también recibe niños derivados desde diferentes lugares.

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