Perú pierde el 59% de sus glaciares en los últimos 60 años y aumentan peligros de desbordes de lagunas

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Un nuevo estudio científico revela que el país perdió el 59% de sus glaciares en las últimas seis décadas. El hallazgo forma parte del nuevo Inventario Nacional de Glaciares que pronto será presentado por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) y que consigna la existencia de 4.500 glaciares en el territorio nacional.

Paola Moschella Miloslavich, directora de investigación en glaciares del Inaigem, señaló a la Agencia Andina que esta pérdida se da como consecuencia del calentamiento global y del cambio climático. Estos procesos se van acelerando y generan mayor inestabilidad en las masas de hielo.

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Peligros aumentan ante pérdida de glaciares

Según la especialista, con el retraso de un glaciar se forman nuevas lagunas o se expanden en tamaño las que ya existen, lo que genera un contexto de incremento de algunos peligros de origen glaciar. En ese sentido, aseguró que uno de los riesgos que se agrava es la ocurrencia de posibles desbordes de lagunas.

Este tema fue materia de un trabajo de investigación que arrojó como resultado que 528 lagunas presentan riesgo de desborde en el país. Moschella precisó que, de este grupo, 58 han sido calificadas como de muy alto riesgo, concentrándose en su mayoría en Áncash y Cusco.

Zonas con mayor peligro de afectación

La representante del Inaigem indicó que la entidad ha desarrollado un mapa en el que se identifican las zonas en las que hay peligro de afectación por eventuales aluviones. Este sistema, agregó, fue elaborado con información de estudios en las zonas de glaciares y modelamientos con software especializado.

Con esta información, las autoridades apuntan a detectar las zonas de riesgo y tomen medidas para la reducción del riesgo que corre la población cercana. "Les brindamos asistencia técnica para que ellos puedan implementar, por ejemplo, sistemas de alerta temprana y mapas de evacuación, identificando sus zonas seguras", señaló.