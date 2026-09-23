Sinuano Noche, resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta
Resultados de noche de la lotería Sinuano del miércoles 23 de septiembre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.
El resultado de Sinuano Noche del miércoles 23 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el 3556 y La Quinta fue el 5. Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.
Resultados de Sinuano Día del 23 de septiembre
5273 y La Quinta fue el 9.
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Resultado de Sinuano Noche del 23 de septiembre
El sorteo nocturno permite a los jugadores comprobar las cifras de su apuesta una vez finalizada la jornada. El número ganador y La Quinta se publican tras conocerse los resultados oficiales, por lo que es recomendable verificar cuidadosamente cada dígito del tiquete.
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¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?
Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.
|Aciertos
|Premio
|4 cifras en orden
|4.500 veces al valor apostado
|3 cifras en orden
|400 veces el valor apostado
|2 cifras en orden
|50 veces el valor apostado
|1 cifra en orden
|5 veces el valor apostado
Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.
¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?
Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.
Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.
Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.