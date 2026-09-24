‘Hachiko’ regresa a los cines peruanos este 8 de octubre por su 15 aniversario. La emotiva película protagonizada por Richard Gere busca reencontrar al público con su conmovedora historia. Fotos: difusión.

‘Hachiko’ regresa a los cines peruanos este 8 de octubre por su 15 aniversario. La emotiva película protagonizada por Richard Gere busca reencontrar al público con su conmovedora historia. Fotos: difusión.

'Hachiko', una de las películas más recordadas por su emotiva historia, volverá a las salas de cine peruanas este jueves 8 de octubre como parte de las actividades por su 15 aniversario. La cinta protagonizada por Richard Gere tendrá así un nuevo paso por la pantalla grande, donde buscará reencontrarse con quienes ya conocen la historia y llegar a una nueva generación de espectadores.

La película está inspirada en la historia real de Hachiko, el perro japonés que acudió durante años a la estación de Shibuya a esperar el regreso de su dueño, incluso después de su fallecimiento. Con el paso del tiempo, su historia trascendió las fronteras de Japón y Hachiko se convirtió en un reconocido símbolo de fidelidad y del vínculo entre las personas y sus mascotas.

'Hachiko', la película que se volvió un éxito en Perú y en el mundo

El recuerdo de Hachiko también tiene presencia en el Perú. En el Parque Shibuya de Miraflores, ubicado frente al mar, se encuentra una estatua dedicada al célebre perro japonés. Desde su instalación, el monumento se ha convertido en un espacio visitado por vecinos, familias y amantes de los animales, conectando a Lima con una historia ocurrida a miles de kilómetros de distancia.

A 15 años de su estreno, el reestreno permitirá que quienes nunca vieron 'Hachiko' en la pantalla grande puedan conocer por primera vez su historia en una sala de cine. Al mismo tiempo, el público que se conmovió con la película tendrá la oportunidad de volver a experimentar uno de los relatos sobre lealtad y afecto más conocidos del cine contemporáneo.

Más allá de narrar la espera de un perro por su dueño, 'Hachiko' aborda temas como el cariño, la ausencia y la permanencia de los vínculos después de una pérdida. Un relato que, más de una década después de su llegada a los cines, regresará a la cartelera peruana para conectar nuevamente con el público.