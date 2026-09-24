Donald Trump desafía fallo judicial y bloquea el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Donald Trump sufrió un revés judicial luego de que un juez ordenara devolver las credenciales a periodistas de CNN, MS NOW y Politico

Donald Trump sufrió un revés judicial luego de que un juez ordenara devolver las credenciales a periodistas de CNN, MS NOW y Politico AFP

Donald Trump enfrenta una disputa judicial por el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, después de que el juez federal Timothy Kelly ordenara restituir de inmediato las credenciales de sus periodistas. El magistrado consideró que la decisión de retirarlas “probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso”.

Pese a la resolución, varios reporteros de los tres medios no pudieron ingresar a la residencia presidencial durante las primeras horas del jueves. CNN, MS NOW y Politico solicitaron una audiencia de emergencia para denunciar el incumplimiento de la orden. La Casa Blanca informó después al tribunal que había restablecido el acceso a las 9.55 a. m., antes del plazo fijado por Kelly.

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CNN, MS NOW y Politico denuncian el incumplimiento

Los tres medios presentaron una demanda conjunta contra el veto anunciado por Trump. El presidente justificó la medida al acusarlos de difundir "NOTICIAS FALSAS" y anunció que otras cadenas podrían quedar sujetas a restricciones similares.

Kelly sostuvo que la administración no notificó a los periodistas ni les ofreció una oportunidad adecuada en la cual impugnar la medida antes de retirar sus pases. "La regla general es que las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive de un interés protegido constitucionalmente", escribió.

Cuestionan coberturas por seguridad nacional

La administración Trump defendió el veto con argumentos relacionados con la seguridad nacional. En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de publicar información sensible o clasificada y de difundir "falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas".

La comunicación mencionó artículos sobre la guerra de Irán y otro relacionado con los planes para construir un búnker militar debajo del futuro salón de baile del Ala Este. Según la Casa Blanca, ese contenido revelaba detalles considerados "ultrasecretos".

El Departamento de Justicia sostuvo ante el tribunal que "el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho". Sin embargo, Kelly cuestionó la justificación presentada hasta ese momento y describió los artículos citados en las cartas como "rutinarios".

El magistrado también expresó dudas sobre que la seguridad nacional fuera la verdadera motivación que llevó a retirar las acreditaciones permanentes o que la medida contribuyera a proteger ese interés.

Trump mantiene su ofensiva contra medios críticos

El enfrentamiento se suma a una relación conflictiva entre Donald Trump y medios que cuestionan su gestión. El presidente ha acusado en distintas ocasiones a la prensa de difundir información falsa y la ha calificado como "enemiga del pueblo".

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi 50 medios presentaron un escrito ante el tribunal contra las restricciones impuestas a CNN, MS NOW y Politico. Los demandantes sostuvieron que la medida vulneraba la libertad de prensa y las garantías vinculadas con la Primera Enmienda.

El veto también se produjo antes de las elecciones de mitad de mandato, en un contexto político relevante para el Partido Republicano. La prohibición abrió un nuevo frente judicial entre la administración y organizaciones periodísticas.

Caos interno y tensión diplomática por la visita de Xi

La aplicación de la orden judicial generó desconcierto dentro de la propia Casa Blanca. Varios funcionarios y asesores aseguraron que desconocían cómo debía ejecutarse la decisión de Kelly. "Es un caos, no tengo ni idea", declaró uno de ellos sobre el plan de restablecer el acceso.

Otro funcionario afirmó que había buscado respuestas entre altos cargos sin obtenerlas. Durante varias horas, periodistas de CNN continuaron con dificultades de ingreso pese al mandato judicial.

El conflicto coincidió además con la visita del líder chino Xi Jinping a Washington. La prohibición afectó la cobertura televisiva conjunta de las cadenas, que suspendieron sus transmisiones ante las restricciones. Según una fuente citada por CNN, funcionarios chinos expresaron preocupación por el impacto que la medida podía tener sobre la cobertura de la cumbre.