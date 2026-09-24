Precio del dólar hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Revisa el precio del dólar hoy, jueves 24 de septiembre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, se sitúa en S/3,345 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo peruano. Revisa cómo se cotiza la moneda estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores informados por entidades oficiales.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 24 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, miércoles 23 de septiembre en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Qué verificar en una casa de cambio digital?
Antes de utilizar una casa de cambio digital, se recomienda comprobar que la empresa esté registrada, revisar el tipo de cambio ofrecido y confirmar los datos de las cuentas bancarias. También es importante verificar el monto final antes de autorizar la operación.
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio representa el valor de una moneda frente a otra. En el Perú, esta referencia permite conocer cuántos soles se necesitan para comprar un dólar estadounidense o cuántos soles se reciben al venderlo.
¿Cuál es la función del BCRP frente al dólar?
El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir en el mercado cambiario para reducir fluctuaciones bruscas del dólar. Estas operaciones buscan moderar episodios de volatilidad, sin establecer un precio fijo para la moneda estadounidense.
¿Por qué existen diferentes precios del dólar?
El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Cada entidad establece sus márgenes de compra y venta, por lo que se recomienda comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar soles o dólares.
¿Cómo identificar dólares falsos?
Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.
¿Por qué es importante el tipo de cambio?
Somos un país muy dependiente de tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares, enfatizó, Jorge Luis Ojeda. Por ejemplo el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.
Precio del dólar en las principales casas de cambio en Perú
Revisa el precio de la compra y venta del billete verde en las principales casas de cambio, según la página cuantoestaeldolar.pe
¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?
El término "coco" se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Whashington, cuyo nombre en español es Jorge y, a estas personas se les llama "coco".
¿Por qué el precio del dólar sube o baja?
El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 23 de septiembre?
Compra: S/3,356
Venta: S/3,362
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 23 de septiembre
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3640, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.