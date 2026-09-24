Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Economía

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Revisa el precio del dólar hoy, jueves 24 de septiembre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Precio del dólar hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y ventaComposición LR
google iconLa República en Google

El precio del dólar hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, se sitúa en S/3,345 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo peruano. Revisa cómo se cotiza la moneda estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores informados por entidades oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 24 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, miércoles 23 de septiembre en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

15:01
23/9/2026

¿Qué verificar en una casa de cambio digital?

Antes de utilizar una casa de cambio digital, se recomienda comprobar que la empresa esté registrada, revisar el tipo de cambio ofrecido y confirmar los datos de las cuentas bancarias. También es importante verificar el monto final antes de autorizar la operación.

14:00
23/9/2026

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio representa el valor de una moneda frente a otra. En el Perú, esta referencia permite conocer cuántos soles se necesitan para comprar un dólar estadounidense o cuántos soles se reciben al venderlo.

 

13:00
23/9/2026

¿Cuál es la función del BCRP frente al dólar?

El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir en el mercado cambiario para reducir fluctuaciones bruscas del dólar. Estas operaciones buscan moderar episodios de volatilidad, sin establecer un precio fijo para la moneda estadounidense.

 

11:59
23/9/2026

¿Por qué existen diferentes precios del dólar?

El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Cada entidad establece sus márgenes de compra y venta, por lo que se recomienda comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar soles o dólares.

 

11:00
23/9/2026

¿Cómo identificar dólares falsos?

Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip. 

 

10:00
23/9/2026

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

Somos un país muy dependiente de tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares, enfatizó, Jorge Luis Ojeda.  Por ejemplo el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.

 

09:00
23/9/2026

Precio del dólar en las principales casas de cambio en Perú

Revisa el precio de la compra y venta del billete verde en las principales casas de cambio, según la página cuantoestaeldolar.pe

08:00
23/9/2026

¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?

El término "coco" se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Whashington, cuyo nombre en español es Jorge y, a estas personas se les llama "coco". 

 

07:02
23/9/2026

¿Por qué el precio del dólar sube o baja?

El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.

07:02
23/9/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 23 de septiembre?

Compra: S/3,356

Venta: S/3,362

07:01
23/9/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 23 de septiembre

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3640, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

‘Amigo, por ahí no es’ llega a los cines este 1 de octubre: elenco, sinopsis y todo sobre el estreno de la nueva comedia peruana

Economía

Adenda de Cálidda: exviceministro plantea modificar metas de conexión para ampliar la masificación del gas en regiones

Elmer Cuba: MEF llevará reformas económicas al Congreso si no obtiene facultades legislativas

AFP: Estado asumirá parte del riesgo cuando el ahorro no alcance para financiar la pensión

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Samuel Daza denuncia a López Aliaga por presunta intimidación y coacción política ante el Tribunal de Honor

Asesino de “China Polo”: “Alguien muy poderoso mandó contratarme”

Miguel Torres presiona a la Cámara de Diputados para acelerar debate sobre pedido de facultades