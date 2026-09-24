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Florcita Polo gana demanda contra Néstor Villanueva por aumento de pensión: “Está lucrando con mis hijos”

La influencer Florcita Polo solicitó en tribunales un incremento de la pensión de S/ 4.000 a S/ 10.000, debido al crecimiento y nuevas responsabilidades de sus hijos, quienes requieren más recursos educativos y recreativos.

Florcita Polo celebra un fallo favorable en su proceso judicial contra Néstor Villanueva, quien deberá aumentar la pensión alimentaria de sus dos hijos menores. Foto: Jessica Merino-La República/difusión
Florcita Polo celebra un fallo favorable en su proceso judicial contra Néstor Villanueva, quien deberá aumentar la pensión alimentaria de sus dos hijos menores. Foto: Jessica Merino-La República/difusión
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Florcita Polo se mostró satisfecha tras obtener una decisión favorable en primera instancia en el proceso judicial que inició contra Néstor Villanueva para solicitar el aumento de la pensión de alimentos de sus dos hijos menores. La hija de Susy Díaz recurrió a la vía judicial al considerar que el monto que recibía ya no era suficiente para cubrir las necesidades de los menores.

El pedido fue presentado a inicios de este septiembre. De acuerdo con la defensa legal de Florcita Polo Díaz, el incremento de la pensión se sustentó en el aumento de los gastos de sus hijos debido a su crecimiento, así como en las nuevas actividades y responsabilidades propias de esa etapa. “Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria”, explicó el abogado Ysrael Castillo en una entrevista con 'América Hoy'.

El letrado sostuvo además que los S/ 4.000 que, según indicó, entregaba Néstor Villanueva resultaban insuficientes para cubrir los gastos de ambos menores, entre ellos educación, movilidad escolar, alimentación, útiles, talleres, cursos, actividades recreativas y personal encargado de asistirlos. Previamente, el abogado había señalado que el nuevo monto solicitado ascendía a S/ 10.000 por los dos hijos.

Tras el fallo, Florcita se sometió a un

Tras el fallo, Florcita se sometió a un "Baño de Renacimiento" para dejar atrás momentos difíciles. Foto: difusión.

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Néstor Villanueva explota contra Florcita Polo por pensión alimentaria de S/10 mil para sus hijos: “¿Quiere verme privado de mi libertad?”

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Florcita Polo celebra decisión favorable en primera instancia

Luego de conocer la decisión judicial, Florcita Polo se refirió al proceso y cuestionó las declaraciones que, según señaló, había realizado su expareja. La empresaria afirmó que anteriormente había preferido guardar silencio por respeto a sus hijos, pero consideró que había llegado el momento de pronunciarse públicamente.

“Yo nunca he hablado sobre el tema, pero todo tiene un límite. Ese señor se pasó, está lucrando con mis hijos, les está haciendo mucho daño y no lo voy a permitir. Mi abogado me ha comunicado que vamos por buen camino, hemos ganado en primera instancia. Él tiene todas las de perder respecto al juicio de alimentos. No voy a retroceder, ni tampoco voy a dejar que humille a mis hijos”, manifestó.

En medio de esta etapa, Florcita Polo también decidió realizarse un Baño de Renacimiento junto a su consejero espiritual, Teo Maestro Esotérico. Según explicó, buscaba dejar atrás un periodo que consideró complicado y enfocarse en nuevos aspectos de su vida.

“La he sentido muy cargada a Flor. Ha pasado por un momento complicado, pero después de esto estoy seguro de que atraerá cosas buenas y determinantes para su vida, que le darán paz y tranquilidad”, comentó el consejero espiritual, quien indicó que lo pueden contactar al 938.728.135.

Florcita Polo asegura que prioriza a sus hijos

Por su parte, Florcita Polo señaló que actualmente busca concentrarse en su trabajo y en el bienestar de sus hijos. La empresaria también afirmó que continuará afrontando el proceso judicial.

“Estoy tranquila, tengo mucho amor en mi vida, de mis hijos y de mi mamá. Solo deseo que después de este baño los caminos positivos se abran. No me voy a dejar amedrentar por el papá de mis hijos. Yo no voy a callar nunca más”, finalizó.

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