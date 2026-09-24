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Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los partidos de la UEFA Nations League, Concacaf Liga de Naciones y los amistosos internacionales.

Programación de los partidos de hoy, jueves 24 de setiembre. Foto: composición LR/AUF/AFP
Programación de los partidos de hoy, jueves 24 de setiembre. Foto: composición LR/AUF/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 24 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El inicio de la Nations League nos traerá dos partidazos: Portugal recibirá a Gales, mientras que Jürgen Klopp debutará en Alemania frente a Países Bajos. Por otra parte, las selecciones de Sudamérica verán acción contra equipos asiáticos.

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Partidos de HOY en UEFA Nations League

  • Serbia vs Grecia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Portugal vs Gales
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Noruega vs Dinamarca
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Países Bajos vs Alemania
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Kosovo vs República de Irlanda
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Austria vs Israel
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga de Naciones Concacaf HOY

  • República Dominicana vs Nicaragua
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf
  • Haití vs Trinidad y Tobago
  • Hora: 7.20 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf
  • Costa Rica vs Curazao
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf

Amistosos internacionales HOY

  • Uruguay vs Japón
  • Hora: 5.05 a. m.
  • Canal: DSports
  • Ecuador vs Corea del Sur
  • Hora: 6.00 a. m.
  • Canal: Teleamazonas

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