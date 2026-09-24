Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 24 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El inicio de la Nations League nos traerá dos partidazos: Portugal recibirá a Gales, mientras que Jürgen Klopp debutará en Alemania frente a Países Bajos. Por otra parte, las selecciones de Sudamérica verán acción contra equipos asiáticos.

Partidos de HOY en UEFA Nations League

Serbia vs Grecia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Portugal vs Gales

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Noruega vs Dinamarca

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN 2

Países Bajos vs Alemania

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Kosovo vs República de Irlanda

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Austria vs Israel

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga de Naciones Concacaf HOY

República Dominicana vs Nicaragua

Hora: 7.00 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf

Haití vs Trinidad y Tobago

Hora: 7.20 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf

Costa Rica vs Curazao

Hora: 9.00 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf

Amistosos internacionales HOY