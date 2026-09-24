Temblor hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este jueves 24 de septiembre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
¿Dónde ocurrió el último temblor en Perú hoy, jueves 24 de septiembre? Revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos registrados durante la jornada.
Temblor de HOY, miércoles 23 de septiembre en Perú: últimas noticias EN VIVO
La importancia de un plan familiar de emergencia
Un plan familiar de emergencia permite definir zonas seguras, rutas de evacuación, puntos de encuentro y responsabilidades para cada integrante del hogar. También debe considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
¿Por qué no se debe saturar las líneas telefónicas?
Después de un sismo, se recomienda evitar llamadas prolongadas para no congestionar las redes de comunicación. Los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería pueden utilizarse para informar brevemente a familiares sobre la situación.
¿Los sismos se pueden predecir?
Actualmente no existe un método científico que permita determinar con exactitud la fecha, hora, ubicación y magnitud de un futuro sismo. Por ello, las autoridades recomiendan priorizar la prevención y consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.
El especialista también indicó que el IGP utiliza distintos sistemas para evaluar el comportamiento de un sismo. Uno de ellos mide la aceleración del suelo y otro analiza el nivel de daño observado en superficie mediante la escala de Mercalli, que va del grado I al XII.
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
Auxilia a los heridos.
Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.
Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín, mascarillas, documentos importantes y artículos de higiene. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.
¿Por qué es importante conocer la profundidad de un sismo?
La profundidad es uno de los parámetros utilizados para describir un evento sísmico. Junto con la magnitud y la ubicación del epicentro, permite conocer mejor las características del movimiento registrado.
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.
Último sismo registrado por IGP
REPORTE SÍSMICO:
• Fecha y Hora Local: 22/09/2026,22:45:42
• Magnitud: 3.7
• Profundidad: 35 km
• Latitud: -3.82
• Longitud: -80.49
• Intensidad: II-III Zorritos
• Referencia: 25 km al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes
Último temblor en Perú: así puedes seguirlo en tiempo real
• X: https://x.com/Sismos_Peru_IGP
• Sitio web oficial: https://ultimosismo.igp.gob.pe/