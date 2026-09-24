Temblor hoy en Perú, jueves 24 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.

El especialista también indicó que el IGP utiliza distintos sistemas para evaluar el comportamiento de un sismo. Uno de ellos mide la aceleración del suelo y otro analiza el nivel de daño observado en superficie mediante la escala de Mercalli, que va del grado I al XII.