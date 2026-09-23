Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del 23 de septiembre de 2026

Resultados de La Tinka del 23 de septiembre de 2026 Foto: Tinka.pe

Este miércoles 23 de septiembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/29.501,730. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Números ganadores de La Tinka de HOY, miércoles 23 de septiembre 20:29 La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar? Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes: - 8 sorteos mensuales: 10% descuento - 36 sorteos trimestrales: 20% descuento - 96 sorteos anuales: 40% descuento 19:00 ¿Cuál es el precio de una jugada de La Tinka? Participar en La Tinka tiene un costo de S/5 por una jugada básica. Los jugadores también pueden añadir la Boliyapa por S/1 adicional. Además, existen opciones de jugadas múltiples para quienes deseen ampliar sus combinaciones.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.