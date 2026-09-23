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Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este miércoles 23 de septiembre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

Resultados de La Tinka del 23 de septiembre de 2026
Resultados de La Tinka del 23 de septiembre de 2026Foto: Tinka.pe
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Este miércoles 23 de septiembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/29.501,730. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Números ganadores de La Tinka de HOY, miércoles 23 de septiembre

20:29
23/9/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:

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19:00
23/9/2026

¿Cuál es el precio de una jugada de La Tinka?

Participar en La Tinka tiene un costo de S/5 por una jugada básica. Los jugadores también pueden añadir la Boliyapa por S/1 adicional. Además, existen opciones de jugadas múltiples para quienes deseen ampliar sus combinaciones.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

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