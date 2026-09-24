La Municipalidad de San Miguel clausuró el Arena 1 tras incidentes en el primer concierto de Robbie Williams. La decisión afecta el segundo show programado del artista.

La Municipalidad de San Miguel clausuró el Arena 1 tras incidentes en el primer concierto de Robbie Williams. La decisión afecta el segundo show programado del artista.

Tras los diversos incidentes registrados en los alrededores del Arena 1 Park durante el primer concierto de Robbie Williams, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura del local. Debido a esta medida, el segundo show del cantante británico, previsto en el mismo recinto para este jueves 24 de septiembre, no se llevará a cabo.

“Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, se informa que el concierto programado para hoy, 24 de septiembre, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo. Asimismo, se ha dispuesto la clausura inmediata del referido local”, reza el comunicado que envió el municipio.

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