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Política

Asesino de “China Polo”: “Alguien muy poderoso mandó contratarme”

Confesiones. El sicario venezolano Luis Obispo Díaz manifestó que una compatriota la contactó para que atentara contra la vida de Susy Aponte Polo por encargo de una persona que no conoce.

Luis Obispo Díaz hace taxi mediante un aplicativo, y por esa vía fue contratado para el crimen de la China Polo. Foto: composición LR
Luis Obispo Díaz hace taxi mediante un aplicativo, y por esa vía fue contratado para el crimen de la China Polo. Foto: composición LR
Doris Aguirre
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El ciudadano venezolano Luis Obispo Díaz reconoció haber asesinado por encargo a la candidata y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', de quien dijo que no sabía mucho y que se sentía arrepentido por el crimen, señalaron a La República fuentes allegadas al extranjero.

Luis Obispo también reconoció que su compatriota, Ronald Toro Ardila, fue quien le pagó los pasajes, la estadía, la alimentación y la compra de un teléfono celular en Huaraz para coordinar la ejecución del plan homicida.

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Respecto a la persona que lo contrató, manifestó que mediante un aplicativo recibió la propuesta de ejecutar a 'China Polo'. Lo contactó una mujer venezolana, quien a su vez recibió el pedido de alguien con mucho poder, refirió Luis Obispo.

Por razones de seguridad, el sicario venezolano Luis Obispo Díaz será trasladado a Lima, de acuerdo con fuentes relacionadas con el caso.

"(Luis Obispo Díaz) está mal, está muy mal. Se siente arrepentido. Dice que quien le ha mandado (a matar a ‘China Polo’) es alguien muy poderoso, alguien de arriba. Y ese alguien lo está viendo, lee las noticias, sigue lo que está sucediendo. Por eso lo van a trasladar", precisaron las fuentes cercanas al detenido Luis Obispo.

Después de consumar el atentado contra la vida de Susy Aponte Polo, Obispo huyó pero fue alcanzado por tres disparos de un miembro de seguridad de la candidata y periodista: impactó en la mandíbula, en el hombro izquierdo y en el antebrazo derecho.

Luis Obispo sabía que 'China Polo' usaba chaleco antibalas, por eso le disparó directamente a la cabeza.

"Él (Obispo) no conoce a su contratante. Dice que una compatriota lo contactó por un aplicativo común. Y es ella quien le dio la ‘chamba’ (asesinato). Es todo lo que sabe. Ha sido por encargo, pero él desconoce al contratante que está por encima de todos", refirieron las fuentes que tuvieron acceso a las declaraciones del sicario.

Las mismas fuentes afirmaron que según la versión de Luis Obispo le pagaron S/2.000 para cometer el asesinato, una información que este diario somete a proceso de verificación.

"Recibió la información que la periodista tenía chaleco antibalas y que estaba custodiada. Por eso todo fue muy rápido. Había interés (del contratante) de que todo se hiciera de inmediato", señalaron las fuentes sobre la versión de Luis Obispo.

El sicario Luis Obispo registra como dirección el jirón El Anís, en Los Olivos, y el logístico Ronald Toro, en la calle Perú, Urbanización Señor de los Milagros, en San Martín de Porres, ambos en el Cono Norte.

El sicario Luis Obispo llegó primero a Nuevo Chimbote, donde en un primer momento planificó matar a 'China Polo', pero no encontró la oportunidad porque la periodista y candidata estaba con custodia policial. Entonces, Obispo recibió la orden de seguirla, primero a Huaraz y luego a Caraz, donde cumplió con el plan criminal.

"Obispo llegó a Caraz el miércoles 16 de septiembre y se hospedó con otras tres personas. Pero él estaba solo en el momento del disparo", apuntaron las fuentes. El homicidio se cometió el sábado 19 de septiembre.

Dos cómplices usaron DNIs inexistentes

  • De los tres venezolanos que llegaron junto con el sicario Luis Obispo Díaz al hotel de Caraz, dos dieron los siguientes datos: Valeria Torres se identificó con el DNI 32154282 y Edinson Corzo con el DNI 32154282. El Reniec reportó que ambos documentos de identificación no existen. El tercer personaje simplemente no se registró.
  • Luis Obispo Díaz se dedicaba a hacer taxi por aplicativo. Una de sus clientas de su propio país usó dicha vía para contactarlo y proponerle el asesinato de 'China Polo', a solicitud de una persona cuya identidad no le revelaron, según ha confiado a su entorno más cercano, de acuerdo con las fuentes.

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