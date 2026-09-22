La madre de la víctima precisó que espera que espera justicia tras lo sucedido. | Composición LR

La madre de la víctima precisó que espera que espera justicia tras lo sucedido. | Composición LR

La madre del adolescente involucrado en la investigación por la presunta agresión sexual ocurrida en el Liceo Naval Almirante Guise rompió su silencio y cuestionó públicamente las declaraciones de los padres de los cuatro estudiantes que recuperaron su libertad tras las primeras diligencias del caso.

En entrevista exclusiva con Milagros Leiva, la mujer pidió que los familiares de los adolescentes investigados eviten minimizar lo ocurrido y cuestionó particularmente que alguno de ellos sostenga que su hijo “no hizo nada”.

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“Yo sí le quiero decir a esos padres de los cuatro liberados: no salgan a declarar (…) Pueden aparecer nuevas pruebas que puedan cambiar su posición”, afirmó. Los cuatro adolescentes fueron liberados luego de que la Fiscalía diferenciara las situaciones individuales dentro de la investigación. Su salida de la dependencia policial no implica que hayan sido declarados inocentes ni que hayan quedado fuera del caso: las diligencias fiscales continúan respecto de ellos.

“El que vio y no auxilió tiene responsabilidad”

La madre cuestionó que la participación de un adolescente pueda ser descartada únicamente porque no habría intervenido directamente en los hechos investigados.

“El no auxiliar, el burlarse, el ver y no hacer nada lo exime de responsabilidad, quizás no toda, pero la tiene”, sostuvo.

La mujer remarcó que corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió y determinar individualmente la responsabilidad de cada adolescente. Su cuestionamiento, en este punto, se dirige a las declaraciones públicas de los familiares y no constituye una determinación sobre la responsabilidad penal de los investigados.

La Fiscalía ha señalado que la situación de los adolescentes debe ser evaluada de manera individual. De los diez inicialmente retenidos, seis fueron puestos a disposición judicial luego de que el Ministerio Público solicitara 120 días de internamiento preventivo, mientras que otros cuatro recuperaron su libertad.

Rechaza que el caso sea presentado como una “travesura”

La madre también respondió a las declaraciones de familiares que, según señaló, han presentado lo ocurrido como una travesura o un juego entre escolares.

“No fue juego, no fue broma”, afirmó. En días anteriores, uno de los padres de los adolescentes investigados, César Antonio Bettocchi Bustamante, había declarado que los estudiantes “estaban en el bus jugando y se les fue de las manos” y pidió que no se generalice la responsabilidad entre los diez escolares.

Frente a esa posición, la madre pidió que no se utilicen expresiones que, desde su perspectiva, minimicen la gravedad de la denuncia. “No minimicen una agresión”, insistió durante la entrevista.

Cuestionó declaraciones de padres de acusados

La madre fue enfática al pedir que los familiares de los cuatro adolescentes que permanecen en libertad sean cautelosos con sus declaraciones mientras la investigación continúa.

“Esos padres mejor que se queden callados, de verdad, porque todavía esos cuatro están en proceso. Que no hablen”, manifestó.

Luego añadió que podrían incorporarse nuevos elementos durante las diligencias y modificar la situación de los investigados.

Esta precisión resulta relevante debido a que la libertad de los cuatro adolescentes no significa el cierre de la investigación. Como explicó la abogada Romy Chang a La República, las diligencias pueden continuar y corresponderá al Ministerio Público adoptar posteriormente una decisión sobre cada caso.

"Solo quiero justicia, sin odio"

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, la madre insistió en que su exposición pública no busca venganza contra los adolescentes ni sus familias.

“Yo soy una madre que vengo movida por el amor, no por el odio ni por la venganza. Yo solo quiero justicia sin odio para mi hijo”, sostuvo.

También señaló que no siente satisfacción por las medidas adoptadas contra los estudiantes investigados.

“No estoy feliz. No me gusta. No es nuestra naturaleza”, manifestó al referirse a la situación que atraviesan las familias de los adolescentes.

Su principal preocupación, explicó, es que su hijo pueda continuar con su vida y culminar sus estudios en condiciones de seguridad. Actualmente cuenta con medidas de protección y la familia trabaja en su retorno progresivo a sus actividades educativas.

Investigación continúa

La investigación fiscal continúa para esclarecer las circunstancias del caso y establecer la participación individual que corresponda a cada adolescente. La situación procesal de los cuatro que recuperaron su libertad es distinta a la de los seis respecto de quienes la Fiscalía solicitó internamiento preventivo.

Paralelamente, el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor del adolescente, entre ellas restricciones de contacto por espacios privados y redes sociales, además de terapias psicológicas obligatorias para los investigados y patrullaje periódico en el domicilio del menor.

La madre, en tanto, aseguró que esta será su única declaración pública sobre el caso y que su prioridad será acompañar a su hijo durante su recuperación.

“Yo voy a ir hasta el final para que se haga justicia con mi hijo”, expresó. Su pedido, remarcó durante la entrevista, no busca confrontar a las familias involucradas, sino que la investigación avance y que se determinen responsabilidades sin minimizar los hechos denunciados.