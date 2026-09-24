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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 24 de septiembre, según Jhan Sandoval
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 24 de septiembre, según Jhan SandovalFoto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 24 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del jueves 24 de septiembre?

  • Aries: Luego de ciertas tensiones con tus compañeros, vuelve un momento de paz que te permitirá limar asperezas para trabajar en equipo. En el amor, esa persona necesita una respuesta.
  • Tauro: No pueden continuar los conflictos con tus superiores. Necesitas limar asperezas para que todo lo que mantienes en desarrollo se concrete sin problemas. En el amor, toma distancia y reflexiona.
  • Géminis: A pesar de algunas demoras, todo lo manejarás sin problemas a nivel laboral. Momentos de tranquilidad. En el amor, equilibras mente y emociones, esto te permitirá limar asperezas.
  • Cáncer: Aunque un compañero pierda la calma, mantén la tranquilidad y toda la serenidad necesaria para resolver cualquier diferencia que ambos tengan. Dependerá de ti llegar a un acuerdo.
  • Leo: Alguien que se ha comprometido a trabajar contigo no tiene en claro en tema económico. Es importante que te detengas a cerrar todos los detalles de este acuerdo y evitarás problemas futuros.
  • Virgo: La búsqueda de un nuevo puesto laboral se está haciendo larga. Es el momento de mirar nuevas opciones. Posiblemente algunas sean totalmente diferentes a las acostumbradas. Acéptalas.
  • Libra: Has estado cometiendo errores que por mucho tiempo te ha costado aceptar. Ahora que eres consciente de ello harás lo posible por rectificarte y ser más exigente. Los cambios serán favorables.
  • Escorpio: Los temas jurídicos o legales que te preocupan empieza a encaminarse de manera favorable. En el amor, la actitud crítica y los mutuos reproches no están ayudando. Busca un equilibrio.
  • Sagitario: Un compañero podría ser víctima de abuso laboral. Tratarás de interceder, pero cuida tus maneras. Sueles ser muy directo y esto podría complicar las cosas más que resolverlas. Precaución.
  • Capricornio: Has agotado todas las vías posibles y ha llegado el momento de establecer límites o cortar lazos con personas que no están aportando nada a tus proyectos. Solo así las cosas cambiarán.
  • Acuario: Cuida tus horarios de ingreso y salida, así como la calidad de tu trabajo. Un superior estará muy atento al desarrollo de tu labor y tomará en cuenta cualquier descuido para plantear medidas.
  • Piscis: Una fiscalización inesperada te obligaría a ordenarlo todo y presentar al detalle el desarrollo de tu labor. En el amor, no dejes pasar más el tiempo y aclara ese problema que tuvieron.

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