Medallero de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

La delegación peruana sigue cosechando resultados importantes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los más de 400 deportistas nacionales que representan al país en territorio argentino continúan destacando en las distintas competencias deportivas de la competencia.

A pocos días de que finalice el certamen, el Team Perú se mantiene sobresaliendo en los XIII Juegos Suramericanos. Entre las medallas más recientes, se adjudicaron las preseas de oro y plata en los deportes de Remo y Squash. Es importante recalcar que hasta el momento, la delegación peruana ha igualado las actuaciones de Medellín 2010 y Asunción 2022.

Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación peruana suma 69 medallas en lo que va de competencia.

Puesto País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 99 74 66 239 2 Argentina 54 59 96 209 3 Colombia 52 52 40 144 4 Venezuela 40 38 41 119 5 Chile 35 44 46 125 6 Perú 19 26 24 69 7 Ecuador 13 19 24 56 8 Uruguay 13 7 18 38 9 Paraguay 5 8 15 28 10 Panamá 2 2 8 12 11 Aruba 0 3 1 4 12 Bolivia 0 0 4 4 13 Guyana 0 0 2 2 14 Curacao 0 0 1 1

¿Qué países participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Las 15 delegaciones que integran la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se encuentran compitiendo en Argentina.

Argentina (anfitrión)

Aruba

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Curazao

Ecuador

Guyana

Panamá

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela

¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

La transmisión de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se puede seguir a través de la señal del canal Movistar Deportes. De igual forma, puedes seguir toda la información sobre nuestros representantes a través de la cobertura online de La República Deportes.