Medallero de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana
Los deportistas de Team Perú continúan sumando varias medallas en el certamen. ¿Cómo marcha la delegación peruana en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026?
La delegación peruana sigue cosechando resultados importantes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los más de 400 deportistas nacionales que representan al país en territorio argentino continúan destacando en las distintas competencias deportivas de la competencia.
A pocos días de que finalice el certamen, el Team Perú se mantiene sobresaliendo en los XIII Juegos Suramericanos. Entre las medallas más recientes, se adjudicaron las preseas de oro y plata en los deportes de Remo y Squash. Es importante recalcar que hasta el momento, la delegación peruana ha igualado las actuaciones de Medellín 2010 y Asunción 2022.
Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación peruana suma 69 medallas en lo que va de competencia.
- Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
- Perú vs Estados Unidos: fecha, hora y canal confirmado del primer amistoso de la selección en fecha FIFA
|Puesto
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|99
|74
|66
|239
|2
|Argentina
|54
|59
|96
|209
|3
|Colombia
|52
|52
|40
|144
|4
|Venezuela
|40
|38
|41
|119
|5
|Chile
|35
|44
|46
|125
|6
|Perú
|19
|26
|24
|69
|7
|Ecuador
|13
|19
|24
|56
|8
|Uruguay
|13
|7
|18
|38
|9
|Paraguay
|5
|8
|15
|28
|10
|Panamá
|2
|2
|8
|12
|11
|Aruba
|0
|3
|1
|4
|12
|Bolivia
|0
|0
|4
|4
|13
|Guyana
|0
|0
|2
|2
|14
|Curacao
|0
|0
|1
|1
¿Qué países participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
Las 15 delegaciones que integran la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se encuentran compitiendo en Argentina.
- Argentina (anfitrión)
- Aruba
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Curazao
- Ecuador
- Guyana
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela
¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
La transmisión de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se puede seguir a través de la señal del canal Movistar Deportes. De igual forma, puedes seguir toda la información sobre nuestros representantes a través de la cobertura online de La República Deportes.