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Medallero de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

Los deportistas de Team Perú continúan sumando varias medallas en el certamen. ¿Cómo marcha la delegación peruana en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026?

El Team Perú suma 69 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: IPD
El Team Perú suma 69 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: IPD
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La delegación peruana sigue cosechando resultados importantes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los más de 400 deportistas nacionales que representan al país en territorio argentino continúan destacando en las distintas competencias deportivas de la competencia.

A pocos días de que finalice el certamen, el Team Perú se mantiene sobresaliendo en los XIII Juegos Suramericanos. Entre las medallas más recientes, se adjudicaron las preseas de oro y plata en los deportes de Remo y Squash. Es importante recalcar que hasta el momento, la delegación peruana ha igualado las actuaciones de Medellín 2010 y Asunción 2022.

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Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación peruana suma 69 medallas en lo que va de competencia.

PuestoPaísOroPlataBronceTotal
1Brasil997466239
2Argentina545996209
3Colombia525240144
4Venezuela403841119
5Chile354446125
6Perú19262469
7Ecuador13192456
8Uruguay1371838
9Paraguay581528
10Panamá22812
11Aruba0314
12Bolivia0044
13Guyana0022
14Curacao0011

¿Qué países participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Las 15 delegaciones que integran la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se encuentran compitiendo en Argentina.

  • Argentina (anfitrión)
  • Aruba
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Curazao
  • Ecuador
  • Guyana
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Surinam
  • Uruguay
  • Venezuela
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¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

La transmisión de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se puede seguir a través de la señal del canal Movistar Deportes. De igual forma, puedes seguir toda la información sobre nuestros representantes a través de la cobertura online de La República Deportes.

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