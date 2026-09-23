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MrBeast construyó un pueblo en Ghana con US$10 millones para combatir el trabajo infantil y ofrecer educación a cientos de niños

La nueva comunidad alberga una escuela para más de 300 estudiantes, viviendas para profesores, una clínica, un mercado, sistemas de agua potable y energía solar, y áreas recreativas.

MrBeast inaugura su ambicioso proyecto filantrópico "Abna Dakwa" en Ghana, destinando US$10 millones para construir una comunidad enfocada en educación y bienestar de familias del cacao.
MrBeast inaugura su ambicioso proyecto filantrópico "Abna Dakwa" en Ghana, destinando US$10 millones para construir una comunidad enfocada en educación y bienestar de familias del cacao. | Foto: BBC
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MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, inauguró uno de sus proyectos filantrópicos más ambiciosos en Ghana. El creador de contenido estadounidense destinó cerca de US$10 millones a la construcción de una nueva comunidad en la región oriental del país.

El proyecto, llamado Abna Dakwa, fue levantado desde cero con el objetivo de brindar educación, servicios básicos y nuevas oportunidades a familias vinculadas al cultivo de cacao. La iniciativa busca que los niños puedan permanecer en la escuela y alejarse del trabajo infantil.

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Así es el pueblo que MrBeast construyó en Ghana

La nueva comunidad cuenta con una escuela con capacidad para más de 300 estudiantes, además de 10 viviendas destinadas a profesores. El complejo también incorpora una clínica, un mercado comunitario y sistemas de agua potable y saneamiento.

El proyecto también incluye sistemas de energía solar, un campo de fútbol y un parque infantil. La construcción se realizó sobre un terreno que anteriormente no estaba urbanizado y requirió cerca de un año de planificación y ocho meses de obras.

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Una escuela para combatir el trabajo infantil en el cacao

Uno de los principales objetivos de Abna Dakwa es evitar que los niños abandonen sus estudios para incorporarse a actividades relacionadas con las plantaciones de cacao. Ghana es uno de los principales productores mundiales de este producto y miles de familias dependen de esta actividad.

Como parte del proyecto, los estudiantes recibirán una comida gratuita durante cada día escolar por cinco años, iniciativa respaldada por la Fundación Rockefeller. La propuesta busca facilitar la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo y atender algunas de las necesidades de la comunidad.

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