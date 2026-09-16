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Esta orden religiosa tiene presencia en más de 40 países, surgió en la Edad Media y tiene entre sus miembros al papa León XIV

Esta congregación, con raíces en la Edad Media, promueve la evangelización y el trabajo social, integrando la enseñanza en colegios y universidades a nivel mundial.

León XIV se convierte en el primer Papa de la Orden de San Agustín, marcando un hito en la historia de la Iglesia católica.
León XIV se convierte en el primer Papa de la Orden de San Agustín, marcando un hito en la historia de la Iglesia católica. | Foto: Vatinanews
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La elección de León XIV marcó un hecho inédito para la Iglesia católica: es el primer pontífice perteneciente a esta antigua orden religiosa que tiene presencia en 49 países. Su tradición está vinculada con la vida comunitaria, la educación y el trabajo con distintas comunidades.

La congregación tiene presencia internacional y desarrolla labores de evangelización, formación y promoción humana. Su historia se remonta a la Edad Media y está estrechamente relacionada con las ideas de uno de los principales pensadores del cristianismo.

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Una orden religiosa con siglos de historia

La Orden de San Agustín, cuyos miembros son conocidos como agustinos, fue fundada en 1244 en la región de Toscana, Italia, y desarrolló una forma de vida religiosa basada en la comunidad y la fraternidad. A diferencia del aislamiento propio de algunos monasterios, sus miembros buscaban mantener una relación cercana con la sociedad.

Con el paso de los siglos, la educación y el estudio adquirieron un papel importante dentro de la congregación. Sus integrantes comenzaron a desarrollar labores en colegios, universidades, parroquias y diferentes proyectos sociales alrededor del mundo.

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La tradición de San Agustín

El pensamiento de San Agustín de Hipona constituye uno de los principales pilares de esta orden. El filósofo y teólogo cristiano defendió una búsqueda intelectual de la verdad y reflexionó ampliamente sobre la relación entre la fe y la razón.

La vida comunitaria también ocupa un lugar central en su tradición. Sus miembros consideran que la fraternidad, el compartir y el servicio deben formar parte de la experiencia religiosa, una visión que se refleja en sus labores educativas, pastorales y sociales.

Retrato de San Agustin realizado por Sandro Botticelli

Retrato de San Agustin realizado por Sandro Botticelli

La orden a la que pertenece León XIV

Antes de convertirse en papa, Robert Prevost desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa como miembro de esta congregación. A los 30 años llegó a Perú como parte de una misión vinculada con la evangelización, la educación y la promoción humana.

Su pertenencia a esta tradición religiosa convierte a León XIV en una figura particular dentro de la historia del papado. Con su elección, por primera vez un miembro de esta orden asumió la conducción de la Iglesia católica.

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