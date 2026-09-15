Cubrieron un glaciar de Suiza con lana de oveja y el resultado sorprendió: protegió el hielo tanto como las lonas sintéticas
El proyecto “Keep It Wool” busca evaluar la eficacia de la lana frente a las coberturas sintéticas para disminuir el derretimiento del hielo.
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El deshielo de los glaciares ha llevado a Suiza a utilizar grandes coberturas para proteger determinadas zonas del hielo durante los meses más cálidos. Sin embargo, un nuevo experimento decidió probar un material poco habitual: mantas fabricadas con lana de oveja.
Estudiantes de la Universidad de Lausana colocaron dos prototipos sobre el glaciar Tsanfleuron, en la zona de Glacier 3000, para comparar su eficacia con las tradicionales coberturas sintéticas. Las primeras observaciones indican que la lana logró proteger el hielo de manera comparable a estos materiales.
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El experimento que llevó lana de oveja hasta un glaciar suizo
El proyecto, denominado “Keep It Wool”, busca determinar si la lana suiza puede convertirse en una alternativa biodegradable a las coberturas sintéticas utilizadas para reducir temporalmente el deshielo. La iniciativa también pretende aprovechar un residuo, ya que entre el 40% y el 70% de la lana producida en Suiza se desecha cada año.
El 22 de junio de 2026 se instalaron dos mantas de lana de 10 por 10 metros, fabricadas por la empresa suiza Fisolan y con distintos grosores. Junto a ellas se colocó una cobertura sintéticadel mismo tamaño para comparar cuánto hielo y nieve se derretían bajo cada material mediante mediciones realizadas cada dos semanas.
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La lana protegió el hielo, pero todavía falta analizar los resultados
Las primeras observaciones realizadas después del verano fueron alentadoras: las mantas delana parecieron proteger el hielode una manera similar a las coberturas sintéticas convencionales. “Ahora tenemos un resultado que podemos ver y hasta tocar. Funcionó increíblemente bien”, explicó el estudiante Elliot Gaffiot.
El resultado, sin embargo, todavía no demuestra que la lana pueda sustituir de manera generalizada a los materiales sintéticos. Los datos deben analizarse con mayor profundidad y, además, estas mantas solo pueden reducir temporalmente la pérdida de hielo en zonas concretas: no detienen el retroceso de los glaciares provocado por el calentamiento global.