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Salió de Canadá a los 45 años para dar la vuelta al mundo caminando y regresó 11 años después tras recorrer 64 países y 75.000 kilómetros

Durante su aventura, Béliveau recorrió aproximadamente 75.000 kilómetros, enfrentándose a desiertos, montañas y temperaturas extremas. Su misión fue promover la paz y la conciencia sobre la violencia infantil.

Jean Béliveau, canadiense de 45 años, emprendió un viaje a pie de 11 años que lo llevó a recorrer 64 países y alrededor de 75.000 kilómetros.
Jean Béliveau, canadiense de 45 años, emprendió un viaje a pie de 11 años que lo llevó a recorrer 64 países y alrededor de 75.000 kilómetros. | Foto: Walk Foundation
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Jean Béliveau tenía 45 años cuando tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: salir de Montreal, Canadá, y recorrer el mundo a pie. Lo que comenzó como una forma de alejarse de una difícil etapa personal terminó convirtiéndose en una travesía de 11 años.

Durante su recorrido, el canadiense atravesó 64 países y aproximadamente 75.000 kilómetros, enfrentándose a desiertos, montañas y temperaturas extremas. Su viaje también adquirió un nuevo propósito: promover la paz y generar conciencia sobre la violencia contra los niños.

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¿Cómo comenzó el viaje de Jean Béliveau?

Béliveau inició su aventura el 18 de agosto de 2000, justo cuando cumplía 45 años, después de que su negocio de carteles luminosos quebrara. Partió desde Montreal y al principio realizó parte del trayecto corriendo, antes de decidir continuar principalmente a pie.

Desde Canadá pasó por Estados Unidos, México y distintos países de América Central hasta llegar a Sudamérica. A finales de 2002 ingresó a Argentina desde Chile y permaneció allí durante unos tres meses, recorriendo 1.286 kilómetros antes de continuar hacia otros destinos.

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¿Qué dificultades enfrentó durante los 11 años de recorrido?

Uno de los mayores desafíos ocurrió en Perú, donde tuvo que atravesar montañas de aproximadamente 4.000 metros de altura mientras empujaba un equipaje de 50 kilos. También recorrió zonas extremas como el desierto de Atacama, el Sahara y el interior de Australia.

Béliveau soportó temperaturas cercanas a los 45 °C y pasó largos periodos lejos de familiares y amigos. Finalmente, el 16 de octubre de 2011, regresó a Canadá con 56 años, donde fue recibido por familiares, amigos y seguidores después de completar su recorrido por el mundo.

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