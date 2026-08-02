Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección en Brasil y reúne coalición para enfrentar a Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su candidatura a la reelección en el PT y buscará un cuarto mandato | AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su candidatura a la reelección en el PT y buscará un cuarto mandato | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializó este domingo su candidatura para la reelección en Brasil durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores, celebrada en el Expo Center Norte de São Paulo. Ante unos tres mil seguidores, el exsindicalista de 80 años buscará un cuarto mandato con Geraldo Alckmin como compañero de fórmula, en una repetición de la alianza que lo llevó al Palacio de Planalto en 2022.

"Vamos a iniciar una campaña en la que, sobre cualquier tema, en cualquier estado, con cualquier gobernador, uno puede sentirse orgulloso de defender lo que el gobierno federal ha hecho", afirmó el mandatario ante los activistas que abarrotaron el recinto. Edinho Silva, dirigente del PT, fue el encargado de anunciar la nominación oficial. "Celebraremos esta histórica construcción política que reelegirá al presidente Lula", declaró.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El acto arrancó con una entrevista a la diputada federal Benedita da Silva y con la proyección de videos sobre las políticas sociales del gobierno. Fernando Haddad, candidato a gobernador paulista, defendió la continuidad del proyecto. "Brasil se está reconstruyendo y seguirá avanzando con la frente en alto, sin doblegarse ante el presidente de ningún otro país, defendiendo los intereses nacionales", dijo. Simone Tebet, candidata al Senado por São Paulo, apuntó contra Flávio Bolsonaro. "No hay dos demócratas compitiendo en las elecciones. El otro bando es de extrema derecha. De tal palo, tal astilla. Un golpista, siempre un golpista", señaló la exministra.

Coalición oficialista busca frenar avance del bolsonarismo

El PT logró reunir a seis fuerzas políticas con miras a los comicios de octubre. Además del partido de Lula, integran la alianza el PSB, el PCdoB, el PV, el PDT, el PSOL y Rede. La Federación Brasileña de la Esperanza, creada en 2022, agrupa al PT, PV y PCdoB, mientras que la Federación PSOL/Rede suma a las otras dos formaciones. El PDT formalizó su respaldo con un llamado a defender las garantías laborales y movilizarse contra la extrema derecha.

Por su lado, Flávio Bolsonaro aún no anunció ninguna coalición. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, participó el sábado en la convención que proclamó a Tarcísio de Freitas para la reelección como gobernador de São Paulo. Allí afirmó que el gobierno federal boicotea al mandatario regional y que el país "no puede soportar otros cuatro años del PT". Las candidaturas deben registrarse ante el Tribunal Electoral antes del 15 de agosto. La campaña comienza al día siguiente y el lanzamiento oficial del izquierdista está previsto para el 16 en el estadio Vila Euclides de São Bernardo do Campo, donde se esperan 30.000 asistentes.

Lula centra su campaña en la soberanía frente a Trump

La disputa electoral brasileña transcurre bajo la sombra de Donald Trump, aliado histórico de la familia Bolsonaro. Washington impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños tras acusar al país de prácticas comerciales desleales. "En Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no lo llaman", advirtió el candidato del PT la semana pasada.

Lula afirmó que Flávio es un "traidor a la patria" que habría alentado a Estados Unidos a golpear la economía brasileña, algo que el senador niega. Leonardo Paz, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, explicó a AFP que la narrativa soberanista "le calza como un guante" al mandatario. "En un momento de caída de su popularidad, logra identificar a un enemigo allá afuera para responsabilizarlo por algunas de las penurias que vivimos", analizó. Eduardo, otro hijo del expresidente, fue señalado por el oficialismo como causante de la presión arancelaria impuesta por la Casa Blanca.

Encuestas muestran una disputa ajustada en Brasil

La última medición de Datafolha sitúa a Lula con el 48% de intención de voto para la segunda vuelta, frente al 43% de Flávio Bolsonaro. La diferencia de cinco puntos replica la polarización de 2022, cuando el petista derrotó por un margen mínimo a Jair Bolsonaro. El izquierdista reivindica un crecimiento económico sólido y cifras récord de empleo, aunque el costo de vida preocupa a los brasileños y el déficit fiscal se agrava.

"Lula tiene 80 años, pero me gustaría ver a otros políticos con la edad y la energía de él, ¡no hay por qué discriminar a los ancianos!", declaró a AFP José de Abrão (61), un trabajador autónomo que asistió a la convención. Cristiane Rosa Julho (51), asistente social, explicó su respaldo con un argumento similar. "Hoy estoy aquí porque sus políticas cambiaron mi vida y la de mi familia, gracias a él hoy tenemos casa propia después de ocho generaciones despojadas", relató.

Economía y seguridad marcan el rumbo de la campaña

La seguridad pública figura entre las mayores inquietudes del electorado en un país donde el crimen organizado controla barrios populares. La corrupción también gravita sobre la contienda. Una investigación apunta a un hijo de Lula, 'Lulinha', por sospechas de tráfico de influencias en gestiones ante el Ministerio de Salud. Del lado opositor, Flávio Bolsonaro es señalado por presuntamente pedir dinero a un banquero acusado de megaestafa con el objetivo de financiar una película biográfica de su padre.

El jefe de Estado, que pasó 580 días en prisión entre 2018 y 2019 por una condena luego anulada, respondió a las dudas con respecto a su edad durante el acto del domingo. "Estoy muy entero. Quiero luchar contra la vejez, no quiero andar arrastrando las piernas", afirmó. Si gana en octubre, acumulará 16 años como jefe de Estado y solo será superado por Getúlio Vargas, quien gobernó durante poco más de 18 años.