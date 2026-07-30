Las profundidades del océano Pacífico albergan el Abismo Challenger, el punto más hondo de la Tierra, registrando más de 10.935 metros en la Fosa de las Marianas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Las profundidades del océano Pacífico albergan el Abismo Challenger, el punto más hondo de la Tierra, registrando más de 10.935 metros en la Fosa de las Marianas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Las profundidades del océano Pacífico occidental resguardan una de las zonas menos transitadas de la Tierra: una fosa submarina gigantesca que atrae a geólogos, biólogos marinos e ingenieros por su entorno hostil. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) clasifica esa gran depresión como el punto más hondo registrado en el mundo y la consolida como un escenario sumamente exigente para la ciencia moderna.

El análisis del ecosistema abisal revela datos clave acerca del movimiento de las placas tectónicas, la supervivencia biológica bajo presiones extremas y el impacto humano en zonas aisladas. "Sabemos más sobre la superficie de algunos planetas que sobre nuestro propio océano", enfatiza la entidad al evidenciar la inmensa falta de información referente al lecho marino.

¿Cuál es el lugar más profundo de la Tierra que cubriría por completo al Everest?

El Abismo Challenger ostenta el título del punto más hondo conocido en el planeta. Esta sima oceánica reposa en la Fosa de las Marianas, a unos 200 kilómetros al oriente del archipiélago homónimo y en la cercanía de Guam. Las estimaciones de la NOAA fijan su margen inferior en 10.935 metros, si bien incursiones científicas registraron cotas sensiblemente mayores mediante técnicas diversas de sondeo ecográfico.

La dimensión del enclave destaca con claridad al cotejarlo con el monte Everest. La elevación más prominente de la superficie terrestre registra 8.848,86 metros tras la medición coordinada entre Nepal y China en 2020. De ese modo, la ubicación del macizo en la base del abismo dejaría más de dos mil metros de masa acuática sobre el pico.

El origen radica en un fenómeno de subducción donde la placa del Pacífico se hunde bajo la corteza de las Marianas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), esa dinámica de placas genera algunas de las mayores depresiones oceánicas del mundo y sostiene una función clave dentro de la actividad tectónica del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El punto más profundo de la Tierra está en la Fosa de las Marianas. Foto: Mastergis

¿Por qué la exploración del Abismo Challenger transforma la ciencia actual?

Acceder al fondo de la Fosa de las Marianas continúa siendo un desafío exclusivo para contadas expediciones oceánicas. En ese punto, la presión hidráulica rebasa las 1.000 atmósferas —la fuerza equivalente a cargar el peso de unos 50 aviones Boeing 747 sobre un solo individuo—, lo que exige el uso exclusivo de vehículos submarinos con ingeniería de alta resistencia. De acuerdo con la NOAA, esas inmersiones requieren tecnología capaz de resistir condiciones que destruirían cualquier equipo convencional.

Pese al entorno hostil, los investigadores registraron una biodiversidad asombrosa en las profundidades. Investigaciones difundidas por la revista Nature Ecology & Evolution detallaron el hallazgo del pez babosa de las Marianas (Pseudoliparis swirei), el vertebrado marino detectado a mayor cota abisal registrada. La fauna local incluye además anfípodos gigantes y bacterias quimiosintéticas adaptadas para subsistir en completa penumbra.

Los hallazgos revelaron también el impacto de la huella antropogénica en zonas remotas. Distintos análisis confirmaron la presencia de microplásticos y residuos sintéticos acumulados en los sedimentos abisales. El laboratorio submarino facilita el estudio directo sobre la evolución biológica extrema, el funcionamiento tectónico del planeta y el alcance global de la contaminación ambiental.