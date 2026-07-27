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El lago más grande del mundo, rico en petróleo y gas, se convierte en un nuevo escenario de guerra entre Rusia, Ucrania e Irán

El mar Caspio es vital para la alianza ruso-iraní al ser como un corredor estratégico. Su control fortalece la influencia de los países ribereños ante potencias occidentales.

Este cuerpo de agua, clave para el comercio internacional, fortalece la alianza entre Rusia e Irán, convirtiéndose en un importante corredor logístico en medio de las hostilidades en Europa y Oriente Medio.
Este cuerpo de agua, clave para el comercio internacional, fortalece la alianza entre Rusia e Irán, convirtiéndose en un importante corredor logístico en medio de las hostilidades en Europa y Oriente Medio. | Ilustración LR/CNN/ChatGPT
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El mar Caspio, el cuerpo de agua continental más extenso de la Tierra, se transformó en un tenso foco geopolítico del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta vía navegable clave para el comercio internacional registró ofensivas recientes impulsadas por las fuerzas de Kiev hacia embarcaciones marítimas. De acuerdo con un informe de CNN, tales incursiones demuestran que las hostilidades superaron la frontera terrestre europea para impactar un paso logístico fundamental de Moscú y su aliado Teherán.

La cadena de noticias subraya la convergencia directa entre los choques armados en Europa Oriental y Oriente Medio. Tras estas acciones, el mandatario Volodímir Zelenski confirmó que los blancos neutralizados incluían "barcos que estaban involucrados en el transporte de cargamento militar desde Irán, así como un buque de guerra". Ante este hecho, el gobierno iraní reportó el deceso de un tripulante y advirtió una pronta represalia.

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¿Cómo el mar Caspio se transformó en el nuevo frente bélico entre Rusia, Ucrania e Irán?

De acuerdo con CNN, las fuerzas de Kiev ejecutaron un ataque mediante naves no tripuladas contra dos navíos del Kremlin en el mar Caspio. El Servicio de Seguridad del país agredido confirmó el impacto sobre una lancha misilística cargada con suministros de Teherán. Zelenski justificó este despliegue táctico como un movimiento clave para desarticular la red logística enemiga.

La cancillería persa denunció daños en un carguero civil de hierro en ruta desde Astraján hacia Anzali durante el incidente. Ante los hechos, el vocero diplomático Esmail Baghaei aseveró que "la peligrosa aventura de Ucrania ciertamente no quedará sin respuesta por nuestra parte", a la par que convocó al encargado de negocios enviado por la contraparte para exigir explicaciones.

Este gran cuerpo de agua funciona como un corredor vital para la alianza entre Vladímir Putin y el gobierno islámico desde febrero de 2022. La vía fluvial facilita el envío masivo de artefactos Shahed y pertrechos armamentísticos. Asimismo, las sanciones vigentes en el golfo Pérsico convierten a este paso marítimo en la principal arteria para el intercambio comercial estratégico.

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¿Por qué el mar Caspio resulta clave en la geopolítica mundial?

El mar Caspio abarca casi 370.000 kilómetros cuadrados como la masa acuática interior más grande del mundo. Su extensión limita con cinco naciones: Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán. Tras décadas de incertidumbre jurídica sobre su estatus, los Estados ribereños pactaron un régimen legal especial para regular el uso y la repartición de sus tesoros naturales.

Las reservas subterráneas de petróleo y gas natural sustentan su inmenso valor estratégico, a la par de un continuo tránsito comercial de crudo, acero y cereales. Sobre este punto, el analista Bijan Khajehpour, socio director de Eurasian Nexus Partners, afirmó a CNN que esa cuenca representa para Teherán "un complemento estratégico más que un sustituto del acceso marítimo existente de Irán a través de las aguas del sur", al optimizar el intercambio mercantil con Asia Central, el Cáucaso y el territorio ruso.

A nivel geopolítico, el embalse continental funciona como un nexo directo entre Moscú y el entorno centroasiático, además de fortalecer la alianza económica y militar ruso-iraní. Debido a su control exclusivo por parte de los países limítrofes, la zona permanece resguardada de la presencia naval de potencias occidentales y de ciertas sanciones internacionales, factor que eleva su relevancia histórica durante las actuales tensiones globales.

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