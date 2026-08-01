La crisis migratoria en Ceuta ha derivado en un conflicto político en la Unión Europea, con al menos 67 fallecidos tras la entrada masiva de inmigrantes. Pedro Sánchez exigió una respuesta coordinada del bloque. | Composición LR/AFP

La crisis migratoria en Ceuta ha derivado en un conflicto político en la Unión Europea, con al menos 67 fallecidos tras la entrada masiva de inmigrantes. Pedro Sánchez exigió una respuesta coordinada del bloque. | Composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La crisis migratoria desatada en Ceuta trascendió el ámbito fronterizo hasta convertirse en un álgido conflicto político dentro de la Unión Europea. Tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos y un saldo de al menos 67 fallecidos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la actitud "egoísta" de varios socios comunitarios y exigió una respuesta coordinada del bloque, mientras varios países analizaban su expulsión del espacio Schengen.

A través de una carta enviada a Ursula von der Leyen, así como al presidente del Consejo Europeo y a la presidencia rotatoria de la UE, el mandatario denunció la postura de ciertos gobiernos. En la misiva señaló que actuaron movidos por "prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos", una reacción que calificó de "contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen".

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Desde Bruselas se buscó rebajar la tensión mediante el respaldo de la presidenta de la Comisión Europea a una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior, la cual se realizará el martes 4 de agosto. Von der Leyen afirmó que "combatir la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida", al tiempo que reconoció el trabajo entre Madrid y Rabat para controlar la situación e insistió en reforzar las fronteras exteriores comunitarias.

PUEDES VER: España afronta una nueva crisis migratoria tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos

España refuerza la frontera de Ceuta tras avalancha migratoria que dejó 67 muertos

Ante la grave emergencia en la frontera sur, el Gobierno español desplegó una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal. Esa infraestructura acuática combina boyas con un enrejado sumergido a un metro de profundidad, una medida diseñada para contener las travesías marítimas desde Marruecos sin obstaculizar los patrullajes de la Guardia Civil.

Durante su inspección en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que la zona recuperó una "normalidad razonable", aunque enfatizó que "la crisis no se da por cerrada". Las autoridades destacaron que la alianza estratégica con Rabat facilitó la restitución de más de 48.000 ciudadanos hacia territorio marroquí en un plazo inferior a dos días.

Madrid intensificó la verificación de documentos para quienes intentan salir de la ciudad autónoma hacia la península por vía marítima o aérea, recordando que el enclave carece de tránsito automático al espacio europeo. El Ejecutivo defendió la eficacia del operativo para restablecer el orden, al tiempo que prosiguen los rastreos de posibles víctimas en las inmediaciones del dique.

Italia suspende Schengen con España por crisis en Ceuta

Roma interrumpió la aplicación del tratado de Schengen con Madrid y restableció la verificación documental a viajeros procedentes del territorio español en puertos y aeropuertos. El Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni justificó la medida por razones de seguridad, si bien matizó que los chequeos afectarán primordialmente a ciudadanos extracomunitarios.

El canciller transalpino, Antonio Tajani, declaró que "la suspensión temporal es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas". El funcionario argumentó que resulta indispensable bloquear el ingreso de flujos irregulares para prevenir riesgos como la amenaza terrorista.

El presidente Pedro Sánchez calificó el dictamen como una respuesta injustificada y lamentó que ciertas naciones elijan "atacar a España" en lugar de ofrecer respaldo mutuo ante este escenario transfronterizo. Entretanto, una veintena de países europeos solicitó endurecer el modelo migratorio, al tiempo que Bruselas abogó por coordinar la custodia de los límites exteriores.

PUEDES VER: Convirtieron sus autos en barcos y enfrentaron tormentas en el Atlántico por 119 días para cumplir el último sueño de su padre

Trump ataca a Sánchez y advierte que a EE.UU. le pasará lo mismo si vuelven los demócratas

El colapso fronterizo en el enclave de Ceuta desató una dura ofensiva de la Casa Blanca hacia el Ejecutivo español. Donald Trump aprovechó las imágenes del cruce masivo desde Marruecos para impulsar su agenda política en la cadena Fox News: “Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llegara al poder”. El mandatario calificó los hechos como una “invasión” derivada de posturas progresistas e insistió en Camp David en que la falta de control convertiría la situación norteamericana en un escenario aún peor.

Las tensiones diplomáticas entre Washington y Madrid aumentaron con los pronunciamientos de los principales asesores del movimiento MAGA. Marco Rubio, al frente del Departamento de Estado, tildó los acontecimientos de “flagrante violación de la soberanía y los derechos humanos”, mientras la portavocía presidencial señaló la urgencia de abandonar proyectos globalistas para evitar una “destrucción” institucional. Por su parte, el estratega Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance responsabilizaron a la izquierda por el flujo ilegal masivo y manifestaron la disposición estadounidense para auxiliar a otros aliados de la Unión Europea.

La cúpula de seguridad nacional y voceros republicanos convirtieron el desborde migratorio en territorio hispano en un eje central de cara a las elecciones legislativas. Karoline Leavitt y figuras del ala conservadora radical advirtieron que un eventual retorno demócrata reabriría las fronteras norteamericanas de forma masiva. Mientras el contingente militar de España busca contener el ingreso de miles de personas, la administración Trump refuerza sus medidas de deportación y vigilancia estricta para impedir escenas similares en sus divisiones territoriales.