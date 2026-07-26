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Ciencia

Estudiantes revolucionan la atención médica con la primera ambulancia solar del mundo: recorre hasta 715 km y opera sin electricidad

Este prototipo autónomo funciona sin combustible ni red eléctrica. Las evaluaciones en campo comenzarán en Kenia, África.

La Universidad Tecnológica de Eindhoven presenta Stella Juva, una ambulancia solar que transforma la atención sanitaria en comunidades aisladas sin necesidad de combustible ni red eléctrica.
La Universidad Tecnológica de Eindhoven presenta Stella Juva, una ambulancia solar que transforma la atención sanitaria en comunidades aisladas sin necesidad de combustible ni red eléctrica. | Ilustración LR/Universidad Tecnológica de Eindhoven/ChatGPT
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Alrededor de 23 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos) presentaron Stella Juva, un pionero prototipo diseñado para transformar la atención sanitaria mediante energía fotovoltaica. Esta ambulancia y clínica móvil opera sin combustible ni red eléctrica tradicional, una propuesta con gran repercusión internacional por su capacidad para extender la cobertura médica hacia comunidades aisladas.

Desarrollada por Solar Team Eindhoven, la iniciativa marca un avance clave en la integración de fuentes limpias al sector salud. "Lo que hace que este proyecto sea sólido es que podemos aprovechar la experiencia existente de especialistas europeos", afirmó Steven Swinkels, gerente técnico y de eventos del equipo, tras destacar la alianza estratégica con empresas del sector para llevar esa tecnología a escenarios reales.

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Así crearon la primera ambulancia solar del mundo

El equipo universitario aplicó su trayectoria en movilidad sostenible para responder a un importante desafío sanitario. El proyecto surgió con el propósito de crear un transporte de asistencia médica con capacidad de acceso a regiones aisladas donde las unidades tradicionales quedan inhabilitadas por el terreno.

La fase de desarrollo requirió un balance estricto entre el consumo energético y el rendimiento en emergencias. Los ingenieros priorizaron un chasis ligero que optimizara los fotocaptadores en el techo sin arriesgar el traslado de equipamiento pesado; ante ese reto, integraron componentes de frenado de la firma neerlandesa Tuningsupply junto a mejoras aerodinámicas de alta precisión.

Stella Juva destaca como una clínica móvil autosuficiente que alcanza 120 km/h y brinda un alcance de 715 kilómetros tras una exposición solar óptima. Esta unidad dispone de batería propia para el suministro de instrumental como aparatos de rayos X portátiles, ecógrafos, desfibriladores y neveras de refrigeración para vacunas, con la meta clara de funcionar como "un modelo capaz de desplazarse hasta comunidades donde las ambulancias convencionales tienen dificultades para llegar".

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¿Cómo transforma Stella Juva la atención médica en zonas rurales?

La idea del proyecto nació para solucionar los graves obstáculos que enfrentan millones de comunidades rurales en África, donde la falta de combustible, la deficiente red eléctrica y las enormes distancias complican el acceso a la salud. Amref Health Africa y otras organizaciones humanitarias aportaron datos clave sobre estas carencias locales, impulsando una visión innovadora. En palabras de Mathijs van Gerven, estudiante de Ingeniería Biomédica y líder del grupo, la meta prioritaria es "llevar la atención médica a los hogares de las personas", transformando radicalmente el esquema tradicional de asistencia.

Aquella iniciativa aprovecha la consolidada trayectoria técnica de Solar Team Eindhoven, equipo galardonado cuatro veces seguidas en el Bridgestone World Solar Challenge con sus autos Stella. Los prototipos previos como Stella Vita, una autocaravana solar, y Stella Terra, un todoterreno fotovoltaico que superó los 1.000 kilómetros recorridos en Marruecos, sirvieron como cimiento tecnológico. Toda esa experiencia acumulada se reorientó exitosamente hacia la creación de un vehículo de emergencias sustentable.

Actualmente, el prototipo presentado iniciará evaluaciones de campo en Kenia con el fin de medir su rendimiento ante carreteras destapadas, temperaturas extremas y nula infraestructura energética. Si las pruebas resultan satisfactorias, los creadores buscarán alianzas estratégicas con empresas e instituciones para producir el modelo masivamente. De ese modo, la movilidad solar alcanzará un impacto social tangible al democratizar la asistencia médica en regiones vulnerables.

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