El mecanismo de Jia Mingxuan transforma vapor en agua para regar árboles en regiones áridas. | Foto: Directo al Paladar

El mecanismo de Jia Mingxuan transforma vapor en agua para regar árboles en regiones áridas. | Foto: Directo al Paladar

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Un estudiante chino de 14 años sorprendió a la comunidad científica internacional al diseñar un ingenioso mecanismo con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire desértico. El prototipo, diseñado para asegurar la supervivencia de árboles en zonas con sequía, ofrece una solución económica ante la desertificación de Mongolia Interior. Su funcionamiento aprovecha un principio físico cotidiano y evita por completo el uso de electricidad, motores o fuentes hídricas externas.

El joven inventor, Jia Mingxuan, transformó una observación doméstica en un método práctico para el riego de plantaciones. Aquella propuesta sin insumos energéticos destacó en una de las ferias de innovación más relevantes del planeta, donde obtuvo un prestigioso galardón. "Esta medalla es un nuevo punto de partida. Necesito estudiar más para crear inventos mejores", aseguró el galardonado tras el certamen.

¿Cómo funciona el invento del estudiante chino que genera agua en el desierto?

Jia Mingxuan, un joven de 14 años, concibió este sistema de riego pasivo mientras observaba el vapor de agua condensarse en los azulejos fríos de la cocina de su hogar. Al recordar sus clases de física, el adolescente buscó aplicar ese principio natural para abastecer de humedad a los árboles recién sembrados en regiones áridas.

Un estudiante chino de 14 años, Jia Mingxuan, sorprende al mundo con un mecanismo que extrae agua del aire, ayudando a regar árboles en zonas desérticas. Foto: Ilustración LR/ChatGPT

El mecanismo consta de un conducto metálico enterrado de forma parcial y una cubierta fabricada con envases plásticos reciclados que optimiza el flujo ambiental. El aire cálido ingresa al conducto y se enfría por la diferencia de temperatura con el subsuelo, transformando el vapor en gotas que descienden directamente hacia las raíces sin consumir energía eléctrica ni bombas.

Para validar el invento, el inventor recorrió 30 kilómetros desde su internado y madrugó a las cuatro de la mañana con el fin de examinar la humedad del terreno. Tras rediseñar el prototipo en cinco oportunidades, la estructura alcanzó un rendimiento óptimo.

¿Cuáles fueron los premios o reconocimientos de Jia Mingxuan por su invento de agua?

El proyecto conquistó la medalla de oro en la categoría juvenil dentro de la 77.ª Exposición Internacional de Inventos iENA en Núremberg, Alemania, certamen que integra el trío de ferias tecnológicas más prestigiosas del planeta junto a Ginebra y Pittsburgh. Jia Mingxuan superó a más de 540 propuestas avanzadas —como robots quirúrgicos e interfaces cerebro-computadora— gracias a la simplicidad, utilidad y compromiso ecológico de su desarrollo. "Cuando terminaron de anunciar las medallas de plata, pensé que todo había acabado. Luego escuché mi nombre para el oro, me quedé atónito", recordó el estudiante.

Jia Mingxuan ganó la medalla de oro en la categoría juvenil dentro de la 77.ª Exposición Internacional de Inventos iENA en Núremberg, Alemania. Foto: Directo al Paladar

El presidente del tribunal evaluador, Oliver Mayer, destacó que el jurado observó con asombro cómo este adolescente aplicó principios de física básica para atender uno de los retos ambientales más severos. El especialista subrayó que este prototipo constituye una alternativa pragmática surgida del contexto regional con miras a frenar la desertificación y demuestra el talento de la juventud en la creación de soluciones sostenibles.

Posterior al triunfo, la joven promesa se alió con científicos de Shanghái para optimizar el dispositivo e integrarlo a los planes de reforestación en el norte chino, dentro de la "Gran Muralla Verde". La meta principal busca transformar esta innovación en un instrumento eficaz que eleve la tasa de supervivencia de los árboles en áreas amenazadas por la sequía.