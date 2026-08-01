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¿Qué es Schengen y qué pasaría con los turistas si España deja de aplicarlo? Así serían los viajes por Europa, según normativa

La normativa Schengen permite restablecer controles ante amenazas, pero no conlleva la expulsión de un país de la zona de libre tránsito.

La crisis migratoria en Ceuta provoca tensiones en la Unión Europea, con Italia reinstaurando controles viajeros desde España.
La crisis migratoria en Ceuta provoca tensiones en la Unión Europea, con Italia reinstaurando controles viajeros desde España. | Ilustración LR/ChatGPT/CDN
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La crisis migratoria en Ceuta desató una fractura política en la Unión Europea tras el cruce irregular de miles de personas hacia el enclave español. Ante esa emergencia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, decretó el restablecimiento temporal de controles viajeros desde territorio ibérico para salvaguardar la seguridad nacional, acción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildó de una postura "egoísta" mientras exigió un protocolo coordinado desde Bruselas.

Ese choque diplomático avivó las dudas ciudadanas sobre los efectos reales si la nación hispana suspendiera las reglas de libre circulación continental. A pesar de que diversos líderes europeos propusieron auditar el estatus de las fronteras ante la presión en el sur, la normativa comunitaria impone límites estrictos a las decisiones unilaterales que impacten el tránsito de viajeros por la región.

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¿Qué cambios enfrentarían los turistas si restablecen controles fronterizos con España?

El área Schengen reúne a 29 naciones europeas que eliminaron las verificaciones sistemáticas en sus límites territoriales internos para agilizar el paso de personas. Ese pacto, firmado en 1985, faculta el desplazamiento transfronterizo sin inspecciones de rutina, regulando además visados, seguridad en los límites externos y cooperación policial.

Ante la reintroducción de supervisión sobre los viajeros desde territorio español, la movilidad continuará, aunque con dinámicas distintas. Terminales aéreas, marítimas y terrestres registrarán comprobaciones de identidad, congestión y demoras operativas. La Comisión Europea señala que aquellas inspecciones representan un "último recurso" frente a amenazas graves para la seguridad o el orden público.

España mantendría su integración comunitaria y los visitantes conservarán la libertad de tránsito por Europa. La transformación radicará en la logística del trayecto: mayor tiempo de espera, revisiones de documentos estrictas y planificación detallada. Asimismo, las compañías de transporte intensificarán los chequeos previos al abordaje en los trayectos con restricciones temporales.

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¿Cómo funciona la suspensión del espacio Schengen, según la normativa europea?

La legislación comunitaria impide la expulsión unilateral de un país de esta zona de libre tránsito. No obstante, el Código de Fronteras permite restablecer inspecciones en los límites territoriales internos ante amenazas graves contra la seguridad o el orden público. Según la Comisión Europea, esa herramienta debe responder a "los principios de necesidad y proporcionalidad", reservándose únicamente para escenarios extraordinarios.

El mecanismo suma cientos de aplicaciones históricas y transita desde eventos deportivos o cumbres internacionales hacia crisis migratorias, terrorismo y emergencias sanitarias como el COVID-19. Diversas naciones de la Unión mantienen activas actualmente estas verificaciones en sus lindes.

La vigencia de las restricciones fluctúa según la urgencia del escenario: desde un mes inicial prorrogable a tres en emergencias imprevistas, hasta seis meses extendibles si el peligro es previsible. Estas disposiciones operan bajo supervisión jurídica y no suponen "la expulsión permanente de un país del espacio Schengen ni la desaparición del tratado".

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