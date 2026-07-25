Partido Liberal presenta a Flavio Bolsonaro como candidato oficial a la presidencia de Brasil pese a las encuestas

Flávio Bolsonaro competirá con Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera las encuestas con un 48% de intención de voto. Foto: AFP.

Flávio Bolsonaro competirá con Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera las encuestas con un 48% de intención de voto. Foto: AFP.

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El Partido Liberal (PL) oficializó este sábado la candidatura del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de octubre, con el respaldo de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, pese a que los sondeos más recientes sitúan al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, al frente de la intención de voto.

Durante la convención del partido, celebrada en el estadio Pacaembu de São Paulo, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, presentó al senador de 45 años como el heredero político del exmandatario, quien permanece inhabilitado y en prisión domiciliaria.

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"Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino", afirmó.

La proclamación contó con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, aliado político del bolsonarismo, quien previamente fue recibido por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y posteriormente asistió al acto partidario.

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Bolsonaro contra Lula nuevamente

Flávio Bolsonaro competirá contra Lula, que buscará un cuarto mandato no consecutivo. Según la última encuesta de Datafolha, el actual presidente obtendría el 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% del candidato del PL. En primera vuelta, el sondeo atribuye un 40% de intención de voto a Lula y un 32% a Flávio Bolsonaro.

La candidatura llega en un contexto de desgaste para el senador. En las últimas semanas enfrentó cuestionamientos por su relación con el banquero Daniel Vorcaro, investigado por un presunto fraude financiero, y por un conflicto público con su madrastra, Michelle Bolsonaro, quien denunció haber sido maltratada durante una conversación telefónica.

Aunque el legislador publicó un video ofreciendo disculpas, analistas consideran que ambos episodios afectaron su campaña.

"Es un momento de debilitamiento para Flávio, (...) hay incertidumbre sobre la viabilidad de su candidatura porque el rechazo a su figura ha aumentado", afirmó a la AFP Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política de la Fundación Getúlio Vargas.

Pese a ello, dirigentes y simpatizantes del PL defendieron la decisión de convertirlo en el candidato presidencial. "Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada", señaló a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado que asistió a la convención.