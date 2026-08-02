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Puerto Rico declara emergencia por grave sequía mientras familias denuncian 118 días sin agua en sectores

La disminución de las lluvias y el avance del fenómeno de El Niño mantienen bajo presión a los embalses de Puerto Rico. El Gobierno realizará monitoreos mientras busca contener una crisis que amenaza el suministro y la actividad económica.

Puerto Rico activó un plan especial para enfrentar la crisis hídrica provocada por la sequía, con órdenes ejecutivas que movilizan a la Guardia Nacional
Puerto Rico activó un plan especial para enfrentar la crisis hídrica provocada por la sequía, con órdenes ejecutivas que movilizan a la Guardia Nacional | AFP
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La gobernadora Jenniffer González declaró estado de emergencia por la sequía que afecta a Puerto Rico mediante dos órdenes ejecutivas. La primera establece medidas para conservar y administrar los recursos hídricos, mientras la segunda activa a la Guardia Nacional con el fin de colaborar en el acarreo, distribución y purificación del líquido. La decisión responde al avance de una sequía severa en el 25% del territorio y moderada en otro 36%, según los datos oficiales.

Las agencias gubernamentales quedaron autorizadas a identificar fondos estatales y federales con el fin de mitigar los efectos de la crisis. También se les ordenó priorizar el suministro de consumo ciudadano y servicios esenciales. Las dependencias podrán adquirir cisternas, tanques y equipos de almacenamiento. La mandataria dispuso reuniones semanales que permitan monitorear la evolución de los embalses y la efectividad de las acciones.

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Familias denuncian hasta 118 días sin agua en San Juan

Mientras el gobierno activa los protocolos de emergencia, los residentes del barrio Machuchal y la calle Loíza, en la capital, documentan una realidad anterior y más cruda. Una bitácora digital compartida por casi un centenar de vecinos contabilizó 118 días con las tuberías secas en lo que va de 2026. "Otra vez sin agua" y "Difícil vivir en este barrio y no mudarse" son algunos de los mensajes que dejaron en la herramienta.

Ángeles Acosta, psicóloga clínica de 75 años, describió a EL PAÍS la rutina que enfrenta. "Llevo 26 años viviendo aquí y yo nunca había visto una situación como esta", afirmó. La mujer llena galones cuando sale un chorrito en el jardín y los traslada hasta un depósito en el baño de su apartamento, en un tercer piso. Para sobrellevar los cortes, gastó US$2.000 en una cisterna con bomba y presurizador. "Pero no todo el mundo tiene esa capacidad económica", reconoció.

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La coalición Exigimos Agua convocó una manifestación programada para el 4 de agosto. Alfredo Cuyar, uno de sus líderes, atribuye parte del malestar al mal manejo de las válvulas de los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). "Este grupo que ha entrado tiene una teoría, que es que el acueducto debe funcionar por sí solo, como si fuera un sistema moderno que se reajusta solo, y que ellos no van a estar utilizando personal para abrir y cerrar válvulas. En ese mal manejo han dejado a esta zona sin agua repetidamente. Estamos desesperados", dijo.

El alcalde de San Juan, Miguel Rodríguez, del mismo partido que la gobernadora, demandó a la AAA exigir soluciones. El jefe de la corporación pública, Luis González, atribuyó los fallos al desgaste de la infraestructura hídrica y a trabajos de mejora que debieron concretarse años atrás.

El Niño amenaza con prolongar la escasez

El ingeniero Carlos Pesquera, a quien González encargó un informe sobre el sistema hídrico, explicó a EL PAÍS la confluencia de factores. "De lo más apremiante, tenemos dos factores que estamos atendiendo ahora: uno es la situación con la infraestructura básica y el otro es un componente que se añade, que es el tema de una sequía meteorológica. La escasez de lluvia acentúa ahora el problema que veníamos arrastrando durante el último año", detalló.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno de El Niño se intensificará entre agosto y octubre. Eso anticipa temperaturas superiores a la media y alteraciones en los patrones de precipitaciones. La mayoría de los embalses de Puerto Rico permanecen en niveles de seguridad u observación, según el último informe de la AAA.

Pesquera puso el foco en el Superacueducto, una tubería inaugurada hace 26 años que abastece a 15 municipios del área metropolitana. "El Superacueducto tiene una situación particular y es que no tiene redundancia; si se rompe el tubo, se rompió. Es decir, tenemos un problema serio", afirmó. El experto subrayó que nunca se ha hecho una evaluación interior del ducto y que el sistema de protección anticorrosión lleva años sin funcionar. La AAA anunció un plan que permita colocar un robot que analice la estructura, pero Pesquera recordó que en un intento anterior el aparato desapareció dentro de la tubería.

Millones de galones perdidos por tuberías rotas

Un informe de la junta de control fiscal detalló que la AAA produce unos 513 millones de galones diarios y pierde cerca de 267 millones en filtraciones. Aunque el jefe de la corporación rechazó esa cifra y la ubicó en torno al 40%, admitió que el nivel de desperdicio sigue siendo alto. Esa agua no facturada representa pérdidas de US$98 millones al año solo por el costo de producción.

Pesquera calcula que dos plantas clave en el área metropolitana, Sergio Cuevas y Enrique Ortega, podrían elevar su producción en 50 millones de galones al día cuando concluyan las mejoras en marcha, equivalentes al 20% de la demanda actual en esa región. La gobernadora afirmó que hay proyectos de modernización por al menos US$7.000 millones. El desafío, según el ingeniero, es ejecutar los fondos federales con agilidad antes de que las oportunidades se diluyan. "No es un problema imposible de resolver. Es necesario darle certeza a la gente. Primero la estabilidad del sistema para todo el mundo, y luego que podamos contar con proyectos nuevos, porque si no, la economía se nos cae", advirtió. Las pequeñas y medianas empresas estimaron en julio pérdidas diarias de hasta US$20 millones por las interrupciones.

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